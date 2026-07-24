멍멍이와 함께 풍덩 ‘마포 댕댕이 물놀이장’ [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 견주들과 물장구를 치고 있다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 풀장에 뛰어들고 있다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 견주들과 물장구를 치고 있다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 신나게 물놀이를 하고 있다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 풀장에 뛰어들고 있다.

24일 서울 마포구 난지한강공원에 마포반려동물 캠핑장 댕댕이 물놀이장이 개장한 가운데 보더콜리 두 마리가 신나게 물놀이를 하고 있다.

마포구는 24일부터 다음 달 30일까지 난지한강공원 마포반려동물 캠핑장에서 반려견 전용 물놀이장을 운영한다고 밝혔다.

물놀이장은 반려견의 체급에 따라 중소형견용과 대형견용으로 구분해 운영한다. 올해는 보다 쾌적한 이용환경을 위해 대형견용 풀장을 기존 25㎡에서 48㎡규모로 확대했다.

운영 기간은 7월 24일부터 8월 30일까지며 운영시간은 오전 11시부터 오후 6시까지다. 매주 월요일은 시설 정비와 수질 관리를 위해 휴장한다.

물놀이장은 하루 5회 운영된다. 회차별로 1시간 이용, 30분 휴식과 시설 점검 시간을 갖는다. 한 풀장에 중소형견 10마리, 대형견은 3마리로 이용이 제한된다.

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