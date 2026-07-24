코스피, 4%대로 낙폭 확대…매도 사이드카 발동

코스피가 24일 국제 유가 급등 부담에 장 중 낙폭을 확대하며 4% 넘게 하락해 6,700대에서 움직이고 있다.



한국거래소에 따르면 오전 11시 20분 기준 코스피는 전 거래일 대비 314.40포인트(4.43%%) 하락한 6,782.49다.

국제 유가가 2개월여 만에 배럴당 100달러를 재돌파한 24일 서울 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국제유가 지수와 코스피, 코스닥 지수가 표출되고 있다.

지수는 전장보다 96.11포인트(1.35%) 내린 7,000.78로 출발한 뒤 하락 폭이 확대해 7,000선을 하루 만에 반납했다.



급락에 오전 11시 23분 49초께 코스피200 선물지수의 변동으로 유가증권시장의 프로그램 매도호가 효력이 5분간 정지되는 매도 사이드카가 발동됐다.



발동 시점 당시 코스피200 선물지수는 전 거래일 종가보다 56.88포인트(5.04%) 내린 1,070.80이었다.



나흘 연속 유가증권에서 순매수했던 외국인 투자자가 이날은 1조1천995억원 순매도하며 지수를 끌어내리고 있다. 기관도 7천845억원 순매도 중이다.



개인이 1조9천505억원 순매수 중이지만 지수를 반등시키기에는 역부족이다.



중동 지역의 지정학적 긴장 고조로 국제 유가가 급등하며 다시금 금리에 대한 우려가 불거지자 지수도 힘을 내지 못하는 모습이다.



시가총액 상위주 중에서 삼성전자[005930](-5.19%)와 SK하이닉스[000660](-5.05%)가 5%대 하락률을 보이고 있고, SK스퀘어[402340](-7.37%), 삼성전기[009150](-6.15%), 현대차[005380](-7.52%) 등도 내리고 있다.



반면 삼성바이오로직스[207940](8.99%), 한화에어로스페이스[012450](4.59%), 셀트리온[068270](3.11%) 등은 오르고 있다.



업종별로 전기·전자(-5.28%)와 IT 서비스(-4.67%), 증권(-4.61%) 등이 하락하고 제약(5.59%), 음식료·담배(1.91%), 운송·창고(1.51%) 등은 상승 중이다.



같은 시각 코스닥 지수는 전 장보다 30.46포인트(3.85%) 내린 759.82다.



지수는 전 거래일 대비 12.78포인트(1.62%) 내린 777.50으로 시작한 뒤 역시 낙폭을 확대하고 있다.



개인이 3천445억원 순매수 중이지만 외국인과 기관이 각각 1천638억원, 1천790억원 순매도하면서 지수에 하방 압력을 가하고 있다.



시총 상위주 가운데 에코프로[086520](-5.22%), 에코프로비엠[247540](-6.26%), 레인보우로보틱스[277810](-14.27%) 등이 하락하고 알테오젠[196170](1.63%), HLB[028300](2.33%), 클래시스[214150](1.13%) 등은 상승 중이다.

<연합>

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