北, 900평 대형 신축식당에서 '개고기 요리대회' [북*마크]

북한 평양에서 전국 단위의 ‘단고기(개고기) 요리경연’이 열렸다.

노동당 기관지 노동신문은 24일 “지난 21일부터 23일까지 조선요리협회 중앙위원회 주최로 대동강변에 새로 들어선 단고기요리전문식당에서 경연이 진행됐다”며 “우리의 음식문화를 더욱 발전시키고 요리기술과 경험을 적극 교류하는 데 목적을 뒀다”고 보도했다.

평양 시민들이 복날이 이어지는 한여름철 식당에서 단고기(개고기)국을 즐기고 있다. 평양 조선신보·연합뉴스

이번 경연에는 지역별 예선을 통과한 단체들과 인민봉사지도국 등이 참가했다. 참가 요리사들은 정해진 시간 안에 단고기국과 각종 요리를 만들어 심사를 받았다. 평양단고기집과 단고기요리전문식당, 대동강구역사회급양관리소 문흥단고기집을 비롯해 평안남·북도, 강원도, 함경남·북도 등의 요리사들이 지역과 소속 단위의 특색을 살린 음식을 선보였다. 신문은 “단고기의 부위별 특성에 따른 조리법을 활용한 등심찜과 내포볶음 등이 참관자들의 눈길을 끌었다”며 “평양단고기집과 청진 경성단고기집, 신의주시사회급양관리소 남서단고기집이 높은 평가를 받았다”고 소개했다.

북한에서는 매년 복날을 전후해 단고기 요리경연을 개최하는 등 개고기를 전통 음식문화의 하나로 강조해 왔다. 이는 개를 반려동물로 기르는 인구가 늘어남에 따라 개 식용 문화가 점차 사라지고 있는 한국과 대조적이다. 2024년 2월 ‘개의 식용 목적의 사육·도살 및 유통 등 종식에 관한 특별법’이 제정되면서 개 식용 종식이 법제화된 영향도 크다. 3년의 유예기간이 끝나는 2027년 2월 7일부터 식용을 목적으로 개를 사육·증식하거나 도살하고, 개 또는 개를 원료로 조리·가공한 식품을 유통·판매하는 행위가 금지된다.

북한이 단고기를 선호하는 배경에는 전통 식문화를 계승·발전시킨다는 명분과 함께 동물성 단백질을 공급하는 식재료란 측면도 있는 것으로 분석된다. 올해 단고기요리 경연장인 평양 소재 식당은 지난 3월 26일 준공됐다. 연건평 3060㎡ 규모로, 조선식합각지붕의 2층 기본 건물이다. 2개 층을 합쳐 900평이 넘는 대형 음식점인 이 건물은 대동강 기슭을 따라 회랑이 독특한 조화를 이루고 식사실들과 현대적인 주방 설비 등을 갖춘 것으로 알려졌다.

지난해 경연이 열린 화성각은 2023년 준공된 평양의 뉴타운 화성지구에 위치한 식당이다. 부지 면적이 2만6000여㎡에 달하고 좌석은 1000석이 넘는, 화성지구 랜드마크 음식점으로 꼽힌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지