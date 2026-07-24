트럼프 "결정 내리기 직전"…이란 전면전 재확대 초읽기 들어갔나

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란을 상대로 “공격 결정을 내리기 직전”이라고 언급했다. 미국이 이미 12일 연속으로 이란을 공습하고 있다는 점에서 이번 발언이 사실상의 전면전 확대를 시사한 것 아니냐는 관측이 나온다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 미국 액시오스와의 인터뷰에서 “우리는 모든 준비를 마쳤다”면서 “나는 결정을 내리기 직전이다”라고 밝혔다. 미국은 이란과의 종전 합의각서(MOU)에 따른 휴전 기간임에도 이미 12일 연속으로 이란의 군사시설 등에 대한 공습을 이어가는 중이다. 이에 따라 트럼프 대통령의 언급은 제한적 수준의 공습이 아닌, 이란과 전면전을 벌였던 ‘장대한 분노’을 뛰어넘는 더 큰 규모의 공격을 하겠다는 경고일수 있다고 이 매체는 분석했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

트럼프 대통령은 이란이 “협상을 원하고 있다”면서도 현재로서는 이란과 합의를 체결할 준비는 하지 않고 있다고 밝힌 뒤 “그들(이란)은 아직 충분한 고통을 겪지 않았다”고 주장하기도 했다. 역시 공습 확대로 보일 수 있는 발언이다.

트럼프 대통령은 이스라엘의 재개입 가능성도 언급했다. “내가 요청하면 이스라엘은 2분 안에 (이란에 대한 공격에)합류할 것”이라고 발언한 것이다. 다만, 이란 공격에 “우리는 누구도 필요로 하지 않는다”며 여지를 남겼다.

트럼프 대통령은 이에 앞서 예멘의 친이란 무장세력 후티 반군이 홍해에서 선박을 다시 공격할 경우 후티는 물론 이를 지원하는 이란에 강력한 군사적 조치를 하겠다고 경고하기도 했다. 트럼프 대통령은 자신의 사회관계망서비스(SNS)인 트루스소셜에 글을 올려 “만약 그들이 이런 일(상선 공격)을 다시 한다면, 미국은 후티가 이란의 대리 세력이라는 점에서 이란에 책임을 물을 것”이라고 밝혔다.

미국은 지난해 3월 후티가 이스라엘의 가자지구 봉쇄를 이유로 홍해를 지나는 선박들을 공격하자 항공모함을 보내 후티의 근거지를 공습한 바 있다. 이번엔 후 티뿐 아니라 이란에까지 책임을 묻겠다는 의지를 시사한 것이다. 트럼프 대통령은 “이란에는 중대한 군사적 응징이 가해질 것이고, 후티 자신들도 그 대상이될 것”이라며 “나는 지금까지 그들이 매우 전문적이고 영리하게 행동해왔다는 점에서 매우 실망했다”고 말했다.

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