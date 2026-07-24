“손가락 절단환자 5명 봤다”…의사가 경고한 고깃집 원통형 수납 의자

이호형 한양대학교 병원 교수가 자신의 사회관계망 서비스(SNS)에서 원통형 수납 의자가 절단 사고를 유발할 수 있어 주의가 필요하다고 경고했다. 이호형 교수 스레드 캡쳐

고깃집 등 식당에서 흔히 볼 수 있는 원통형 수납 의자가 손가락 절단 사고를 유발할 수 있어 주의가 필요하다는 경고가 나왔다.

24일 의료계와 온라인 커뮤니티 등에 따르면 이호형 한양대학교 병원 교수는 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에서 원통형 수납 의자의 위험성을 경고했다.

그는 원통형 수납 의자 사진을 올려 “고깃집이나 곱창집에 가면 이런 형태의 의자를 볼 수 있는데, 외상 및 절단환자의 접합 수술을 하는 입장에서 이 의자가 많이 무섭다”고 적었다. 이어 “이 의자에 무의식적으로 손가락 끼인 채로 앉아버려서 절단되는 경우가 있다”며 “내가 본 절단환자가 5명”이라고 설명했다.

이 교수는 “이런 사고는 접합 수술도 오래 걸리고 후유증도 심하게 남는다”며 주의해야 한다고 경고했다.

원통형 수납 의자는 옷이나 소지품에 음식물이 튀거나 냄새가 배는 것을 막기 위해 식당에서 보관용으로 자주 쓰인다. 하지만 뚜껑과 본체 사이 틈에 손가락이 낀 상태에서 체중을 실어 앉으면 심각한 부상이나 절단 사고로 이어질 수 있는 만큼, 이용자들의 주의가 요구된다는 설명이다.

이 교수가 올린 게시글은 온라인에서 빠르게 확산했다. 실제 사고 경험담이 잇따라 공유됐다.

실제 사고를 겪었다며 댓글을 남긴 한 누리꾼은 “의자를 당겨 앉으려다 뚜껑이 들린 줄 모르고 손가락이 낀 채 앉아 크게 다칠 뻔했다”며 “손가락이 낀 상태에서는 일어날 수 없고 손가락 부분을 점점 체중으로 짓누르게 됐다. 정말 위험하다"고 적었다.

또 다른 누리꾼은 “아버지가 중국 장가계 관광 중 현지 고기집에서 원통형 수납 의자에 손가락이 절단돼 급하게 봉합 및 접합 수술을 받았다”며 “여행 기간 동안 손을 들고 여행하셨다. 손가락이 살짝 짧아졌다”고 전했다.

원통형 수납 의자를 사용할 때는 뚜껑과 본체 결합 부위에 손이 닿지 않도록 하단을 잡는 것이 좋다. 앉기 전에는 혹시 손이 의자 틈새에 닿아있지는 않은지 재차 확인하는 것이 안전하다.

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