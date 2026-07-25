종이 서류 필요없이 모바일로…TS, 운수종사자 채용 전자 서비스 도입

한국교통안전공단(TS)이 운수회사 취업 시 직접 방문해야 하는 번거로움을 줄이기 위해 전자 서비스를 도입한다고 24일 밝혔다.
TS는 민간기업 당근마켓과 운수회사 채용에 필요한 ‘운수종사자 경력 및 자격 등에 관한 내역서’를 전자 방식으로 제출하고 확인할 수 있는 서비스를 개시한다.
그간 운수회사에 취업하려는 구직자는 경력 내역서를 제출하려면 관련 서류를 출력해 운수회사에 직접 방문해 제출해야 하는 번거로움이 들었다. 이번 서비스 도입으로 구직자는 당근마켓 알바로 운수회사 채용공고 지원 시 본인 동의 절차를 거쳐 경력내역서를 전자적으로 생성하고 운수회사에 제출할 수 있게 됐다.
이번 서비스는 행정안전부의 디지털서비스 개방 사업의 일환으로, 공공기관이 보유한 운수종사자 관련 정보를 민간 채용 플랫폼과 연결해 국민이 실제 생활 속에서 편리하게 이용할 수 있게 한 공공∙민간 협업 사례다. 운수 종사자 채용 분야에서 전자제출 체계를 구현한 국내 최초 사례이기도 하다.
TS 관계자는 “구직자 서류 발급 부담을 줄이는 동시에 운수회사가 채용 단계에서 필요한 경력과 자격 관련 정보를 보다 신속하고 정확히 확인할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
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