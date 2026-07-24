익수사고 10명 중 3명 사망… 여름 어린이 안전사고 ‘주의보’

물에 빠져 응급실로 옮겨진 환자 10명 가운데 3명은 숨진 것으로 조사됐다. 어린이의 경우 여름철에 절반 이상 사고가 집중돼 물놀이할 때 특히 주의해야 한다.
질병관리청은 ‘세계 익사 예방의 날(7월25일)’을 맞이해 2021∼2025년 ‘응급실손상환자심층조사’ 분석 결과를 24일 발표하면서 물놀이 안전수칙 준수를 당부했다.
조사 결과 비의도적 익수사고로 전국 23개 병원 응급실을 찾은 환자 505명 가운데 154명(30.5%)은 사망했다. 익수사고로 응급실을 찾은 환자 10명 중 3명이 끝내 사망하는 것이다.
성별로 보면 남성이 377명(74.7%)으로 여성(25.3%)의 3배에 달했다.
연령별로는 70세 이상이 148명(29.3%)으로 가장 많았다. 0∼9세 어린이가 135명(26.7%), 60∼69세가 70명(13.9%) 순으로 고령층과 어린이가 많았다. 특히 70세 이상은 전체 익수사고의 29.3%를 차지했다. 이들의 사망분율도 51.4%로 가장 높았다.
익수사고는 여름철·주말·오후에 주로 발생했다. 계절별로는 여름철이 37.1%로 가장 많았다. 월별로는 8월이 14.5%로 제일 높은 비율을 차지했고, 6월(11.7%)과 7월(10.9%) 순이었다.
요일별로는 토요일이 20.6%로 가장 많았다. 이어 일요일(17.8%)과 금요일(15.2%) 순으로 나들이를 가는 날 주로 발생했다. 시간대별로는 정오∼오후 6시가 40.4%로 가장 많았으며, 오후 6시∼자정도 33.7%를 차지해 저녁 시간대에도 각별한 주의가 필요한 것으로 파악됐다.
익수사고의 46.5%는 여가활동 중 발생했다. 일상생활 중 발생도 33.3%를 차지했다.
발생 장소는 바다·강 등 야외가 44.9%로 가장 많았다. 목욕탕·워터파크 등 오락시설을 포함한 다중이용시설이 32.7%, 주거시설이 10.1%, 수영장 등 운동시설이 9.1%이었다.
0∼9세 어린이는 여름철 발생이 절반 이상(51.1%)으로 가장 많아 방학과 휴가철에 사고가 집중됐다. 장소별로는 다중이용시설(28.9%)과 주거시설(28.1%), 바다·강 등 야외(23.0%) 등에서 골고루 발생했다.
반면 70세 이상은 겨울철(42.6%) 발생이 가장 많았다. 장소도 다중이용시설(68.9%) 비중이 높았다.
임승관 질병관리청장은 “익수사고는 순식간에 발생하고 사망으로 이어질 위험이 매우 큰 손상인 만큼 무엇보다 예방이 중요하다”며 “특히 발생과 사망 위험이 모두 큰 고령층과 보호자의 지속적인 관찰이 필요한 어린이를 중심으로 물놀이 안전관리에 각별히 유의해달라”고 당부했다.
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