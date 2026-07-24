배정남, 반려견 대원과도 끝내 이별…“벨 누나 만나 마음껏 뛰어놀길”

사진=배정남 SNS

배우 배정남이 반려견 대원을 떠나보낸 안타까운 소식을 전했다.

배정남은 23일 자신의 인스타그램을 통해 “너무나 착하고 예쁜 대원아. 벨 누나 만나서 마음껏 뛰어놀고 있그레이”라고 적으며 반려견의 죽음을 알렸다.

이어 “누나 아플 때 네가 많이 위로하고 도와줘서 고맙데이. 벨 옆에 늘 대원이가 있었네. 이제 아프지 말고 푹 쉬그레이. 고맙다 대원아”라고 애틋한 마음을 전했다.

공개된 사진에는 배정남이 반려견 벨, 대원과 함께 행복한 시간을 보내던 모습과 세상을 떠난 대원의 마지막 모습 등이 담겨 먹먹함을 더했다.

배정남은 지난해 9월에도 오랜 시간 함께한 반려견 벨과 이별하는 아픔을 겪었다. 벨은 2022년 급성 목 디스크로 수술을 받은 뒤 배정남의 정성 어린 간호와 재활 훈련으로 건강을 회복했다. 이후 악성 종양인 근육암 판정을 받고 수술을 받았지만 끝내 세상을 떠났다.

당시 배정남은 “재활과 수술, 힘든 시간을 다 이겨내줘서 너무 고맙고 대견하다. 이제는 더 이상 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아. 아빠가 많이 사랑해”라고 추모해 많은 이들의 안타까움을 자아냈다.

이후 배정남은 한동안 펫로스 증후군을 겪었다고 밝히기도 했다. 펫로스 증후군은 가족처럼 함께한 반려동물을 떠나보낸 뒤 겪는 심리적 고통과 슬픔을 의미한다.

한편 배정남은 오는 25일 첫 방송되는 KBS2 새 주말드라마 ‘사랑이 온다’에 출연할 예정이다.

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