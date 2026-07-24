“물에 빠지면 30% 숨진다”… 익수 사고, 70대·어린이 ‘집중’

물에 빠져 응급실을 찾은 환자 10명 가운데 3명은 숨진 것으로 나타났다. 특히 고령층과 어린 아이 환자가 많아 물놀이할 때 각별히 유의해야 한다.

사진은 기사 내용과 상관없음. 게티이미지 뱅크

질병관리청은 ‘세계 익사 예방의 날’(7월 25일)을 맞아 2021∼2025년 ‘응급실손상환자심층조사’ 분석 결과를 24일 발표했다.

비의도적 익수사고로 전국 23개 병원 응급실을 찾은 환자 505명 가운데 154명(30.5%)은 사망했다.

익수사고 환자를 성별로 보면 남성이 377명(74.7%)으로 여성(25.3%)의 3배 수준이었다.

연령별로는 70세 이상이 148명(29.3%)으로 가장 많았고, 0∼9세 어린이가 135명(26.7%), 60∼69세가 70명(13.9%) 순으로 어린이와 고령층이 많았다. 특히 70세 이상은 전체 익수사고의 29.3%를 차지했고, 사망분율도 51.4%로 가장 높았다.

익수사고는 여름철·주말·오후에 많이 발생했다. 계절별로는 여름철이 37.1%로 가장 많았는데 월별로는 8월이 14.5%로 제일 높은 비율을 차지했고, 6월(11.7%)과 7월(10.9%) 순이었다.

요일별로는 토요일이 20.6%로 가장 많았고, 일요일(17.8%)과 금요일(15.2%) 순으로 나타났다. 금요일부터 일요일까지 발생한 익수사고가 전체의 53.6%로 절반 이상이 주말과 그 전후에 발생한 셈이다.

시간대별로는 정오∼오후 6시가 40.4%로 가장 많았고, 오후 6시∼자정도 33.7%를 차지해 저녁 시간대에도 각별한 주의가 필요한 것으로 나타났다.

발생 장소는 바다·강 등 야외가 44.9%로 가장 많았고, 목욕탕·워터파크 등 오락시설을 포함한 다중이용시설이 32.7%, 주거시설이 10.1%, 수영장 등 운동시설이 9.1% 순이었다.

다만, 익수사고는 연령에 따라 발생 양상이 다소 달랐는데 0∼9세 어린이는 여름철 발생이 절반 이상(51.1%)으로 가장 많아 방학과 휴가철에 사고가 집중됐고, 장소별로는 다중이용시설(28.9%)과 주거시설(28.1%), 바다·강 등 야외(23.0%)에서 골고루 발생했다.

이에 비해 70세 이상은 겨울철(42.6%) 발생이 가장 많았으며 장소도 다중이용시설(68.9%) 비중이 압도적으로 높았다.

임승관 질병관리청장은 "익수사고는 순식간에 발생하고 사망으로 이어질 위험이 매우 높은 손상인 만큼 무엇보다 예방이 중요하다"며 "특히 발생과 사망 위험이 모두 높은 고령층과 보호자의 지속적인 관찰이 필요한 어린이를 중심으로 물놀이 안전관리에 각별히 유의해달라"고 당부했다.

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