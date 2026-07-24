이경규, 건강 이상설 직접 해명…"발음 때문 오해, 협심증으로 스텐트 시술 받아"

유튜브 채널 ‘갓경규’ 화면 캡처

방송인 이경규가 최근 불거졌던 건강 이상설에 대해 직접 해명하며 과거 협심증으로 스텐트 시술을 받은 사실을 고백했다.

23일 자신의 유튜브 채널 ‘갓경규’에는 ‘중장년이라면 꼭 확인해야 할 이경규의 뇌졸중 예방방법 공개’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이경규는 전문의와 함께 뇌 질환과 예방에 대한 이야기를 나누며 자신의 건강 상태를 솔직하게 전했다.

이경규는 “요즘 저한테 ‘발음이 많이 안 좋아졌다’며 건강 이상설을 제기하는 분들이 있다”고 운을 뗐다. 이어 “방송을 오래하다 보니까 대충대충 할 때도 있다. 그러다 보니 그렇게 보인 것 같다”고 농담을 덧붙이며 건강 이상설을 일축했다.

다만 과거 심장 질환을 겪었던 사실은 숨기지 않았다. 그는 “실제로 심장에 문제가 있었다. 관상동맥이 막혀 협심증을 앓았고, 가슴에 스텐트를 하나 시술받았다”고 밝혔다.

이어 “심장 질환을 겪다 보니 뇌 질환도 안전지대는 아닐 수 있다는 생각이 들었다”며 “그래서 뇌혈관 건강에도 관심을 갖게 됐다”고 설명했다.

앞서 이경규는 지난 5월 공개된 유튜브 영상에서 다소 어눌한 말투를 보여 건강 이상설에 휩싸였다. 당시 소속사는 “육아와 낚시 등 장시간 체력을 소모하는 촬영으로 일시적인 컨디션 난조가 있었을 뿐”이라며 “건강 이상설은 사실무근”이라고 해명했다.

이후 이경규는 MBC 예능 프로그램 ‘놀면 뭐하니?’에 출연해 다시 한번 “전혀 문제없다. 멀쩡하다”고 직접 밝히며 각종 추측을 일축했다.

이번 영상을 통해 이경규는 건강 이상설에 선을 그으면서도 과거 심장 질환 경험을 공개해 중장년층의 심혈관·뇌혈관 건강 관리의 중요성을 전했다.

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