3대가 덕을 쌓아야만 가능하다는 주말 부부지만, 이제 신혼인데… 15시즌 한화 ‘원클럽맨’ 하주석, 정든 대전 떠나 광주로 재능 옮긴다

3대가 덕을 쌓아야만 가능하다는 주말 부부. 그러나 이제 막 결혼 생활을 시작한 신혼이라면 얘기가 다르다. 지난해 12월 스타 치어리더 김연정씨와 결혼한 새 신랑인 하주석이 15년 간 입어온 정든 한화 유니폼을 벗고 KIA로 떠난다. 아내 김연정씨도 한화 치어리더이기에 대전에 신혼집을 차렸건만 이제 남편은 광주, 아내는 대전에서 떨어져 살아야하는 상황이 생겼다.

한화와 KIA는 23일 광주에서의 맞대결을 마친 뒤 내야수 하주석과 우완 불펜 요원 이형범을 맞바꾸는 1대1 트레이드를 발표했다.

하주석은 한화 ‘원클럽맨’이었다. 신일고 시절 ‘제2의 이종범’이라 불리며 미국 메이저리그 구단들의 러브콜을 받기도 했던 하주석은 2012 신인 드래프트에서 전체 1순위로 한화의 지명을 받았다. 2012년부터 올 시즌까지 통산 성적은 997경기 타율 0.268(3246타수 869안타) 53홈런 373타점 425득점 83도루.

2024시즌을 마치고 생애 첫 FA 자격을 얻었지만, 어느 팀에게도 러브콜을 받지 못하고 추운 겨울을 보내며 ‘FA 미아’가 될 위기 끝에 원소속팀 한화와 1년 총액 1억1000만원을 받고 잔류했다. 그러나 지난 시즌 도중 FA로 영입한 주전 유격수 심우준의 부상 등으로 인해 하주석의 쓰임새가 커졌고, 심우준이 복귀한 뒤엔 주전 2루수로 뛰며 95경기 타율 0.297 4홈런 28타점으로 알토란 같은 활약을 펼쳤다.

올해는 연봉이 두 배 오른 2억원에 사인하며 야심차게 시작했지만, 27경기 타율 0.256(78타수 20안타) 0홈런 6타점으로 부진했고 5월9일부터는 2군에 머물렀다.

이런 상황에서 KIA가 하주석을 영입한 건 내야수 보강이 필요하기 때문이다. 지난 겨울 FA 시장에서 주전 유격수 박찬호를 잃은 KIA는 키스톤 콤비인 유격수와 2루수 보강이 필요한 상황이다. 유격수로 주로 나서는 김규성이나 박민은 수비력은 안정적이지만, 공격력이 아쉽다. 게다가 붙박이 주전 2루수인 김선빈도 올 시즌 타율 0.257 1홈런 27타점으로 기대에 못 미치는 상황이다. 하주석을 유격수와 2루수를 오가며 KIA의 가려운 곳을 긁어줄 수 있는 자원으로 쓰겠다는 의도가 읽힌다. KIA 관계자는 "하주석은 내야에서 2루수와 유격수 등 다양한 포지션을 소화할 수 있는 자원"이라면서 "1군 경험도 풍부해 팀 전력에 보탬이 될 것으로 기대해 이번 트레이드를 추진하게 됐다"고 말했다.

허약한 불펜진으로 골머리를 앓고 있는 한화는 이형범을 통해 불펜진을 한층 더 보강했다. 선발진 평균자책점은 4.13으로 전체 2위인 한화는 불펜진 평균자책점은 5.11(6위)로 뚝 떨어진다.

2012년 특별지명으로 NC 유니폼을 입고 프로 무대에 데뷔한 이형범은 양의지가 두산에서 NC로 FA 이적할 때 보상선수로 두산으로 이적했다. 2019시즌엔 6승3패 19세이브 10홀드 평균자책점 2.66을 기록하며 정상급 불펜투수 반열에 올랐다. 2023시즌을 마친 뒤 2차 드래프트로 KIA로 이적한 이형범은 올 시즌엔 주로 추격조로 뛰며 19경기에 등판해 승패 없이 평균자책점 3.00을 기록했다. KIA에서는 추격조로 뛰어야 했지만, 한화 불펜 상황을 감안하면 필승조 역할도 맡을 수 있을 것으로 기대된다.

손혁 한화이글스 단장은 “이형범은 마무리 경험이 있는 베테랑 투수다. 또한 최근 데이터를 통해 구속과 투심의 움직임에서 경쟁력이 있다고 확인했다”며 “이형범의 가세가 불펜에 힘을 보탤 것으로 기대한다”고 설명했다.

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