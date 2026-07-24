국힘 일부 의원 상임위 배정에 반발…원내지도부에 고성 항의

국민의힘이 23일 소속 의원들의 후반기 국회 상임위원회를 배정하는 과정에서 일부 의원이 원내지도부를 찾아가 고성으로 항의하거나 멱살을 잡는 등 소란이 빚어졌다.



국민의힘은 이날 국회 본회의에서 자당 몫 상임위원장 후보가 선출된 즈음에 소속 의원들에게 후반기 국회 2년간 활동할 상임위원회 배정을 통보했다.

한성숙 국무총리가 23일 국회에서 열린 7월 임시국회 제2차 본회의에서 취임 인사하고 있다. 연합뉴스

이후 일부 의원들은 자신이 희망한 상임위에 배정되지 않았다며 원내지도부에 강한 불만을 터뜨렸다.



대구 지역 재선인 권영진 의원은 이날 오후 본회의가 끝난 뒤 정점식 원내대표를 찾아가 상임위 배치 원칙에 대한 설명을 요구하며 강하게 문제 제기를 한 것으로 알려졌다.



이 과정에서 권 의원은 "정점식 이리 와"라며 목소리를 높였고, 문밖에 있던 취재진에 고성이 들렸다. 정 원내대표에게 거세게 항의하는 과정에서 물리적 충돌까지 있었던 것으로 전해졌다.



상황이 심각해지자 정 원내대표가 "(화를) 가라앉히고 다음에 (오라)", "원하는 상임위에 안 넣어줬다고 원내대표 멱살 잡는 사람이 어디 있냐"고 말하고 주변 의원들도 만류했지만, 이 의원은 "상임위 배치 원칙이 뭔지 설명하라", "멱살을 열 번이라도 잡지. 다 마음대로 한다"며 항의를 멈추지 않은 것으로 알려졌다.



상황이 종료된 후 집무실에서 나온 정 원내대표는 기자들에게 "당 내부 문제를 갖고 이런저런 이야기를 하는 것은 적절하지 않다고 생각한다"라고만 말하고 자리를 떠났다.



이에 대해 권 의원은 연합뉴스와 통화에서 "많은 의원들의 불만을 대신 전달하러 원내대표를 찾아간 것으로, '원칙 없는 상임위 배정'에 항의하러 간 것"이라며 "원내대표에게 '원내대표와 가깝거나 당의 실세라는 사람은 원칙을 깨고 좋은 상임위에 두 번 세 번 넣어주고, 원칙을 따른 사람을 바보로 만들면 어떻게 당이 단합되겠나'라고 이야기했다"고 말했다.

국민의힘 정희용 사무총장이 24일 국회에서 열린 원내대책회의에서 전날 정점식 원내대표에게 당내 의원이 상임위 배정을 둘러싸고 항의하는 과정에 발생한 사태와 관련한 발언을 하고 있다. 정점식 원내대표는 이날 회의에 불참했다. 연합뉴스

다수의 의원들이 희망 상임위로 정무위, 국토교통위, 산업통상자원위를 지망한 가운데, 일부 의원들의 경우 인기 상임위에 연이어 배치돼 불공평하다는 문제 제기가 의원들 사이에서 나왔다는 설명이다.



권 의원은 이어 "국회의원이 상임위 배치와 관련된 의원들의 불만을 원내대표에게 전달하러 갔는데 '나는 책임이 없다. 원내수석부대표에게 물어보라'고 해서 이에 대해 강하게 항의한 것은 당연한 일"이라고 덧붙였다.



앞서 또 다른 영남 재선 의원도 이날 의원총회 무렵 김승수 원내운영수석부대표를 만나 "눈에 뵈는 게 없느냐"며 상임위 배정에 대해 강한 불만을 표시한 것으로 전해졌다.



이에 대해 원내지도부 관계자는 "상임위 배정 권한은 어디까지나 원내대표에게 있다. 모두 다 만족시킬 수는 없다"며 상임위 배정에 변동은 없을 것이라고 밝혔다.



당시 상황을 지켜본 한 의원은 기자와 만나 "상임위 배치에 불만이 있다고 동료 의원의 멱살을 잡는 행동은 국회의원 자격이 없는 것"이라고 비판했다.



원내대표실 관계자도 "공식 사과가 없다면 징계가 당연한 사안이다. 항의 표시와 폭력 행위는 구분돼야 한다"고 말했다.

<연합>

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