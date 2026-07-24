장한나 예술의전당 사장 재산 78억원…황교익 한국문화관광연구원장 5666만원

첼리스트 겸 지휘자 출신 장한나 예술의전당 사장의 재산이 78억원이 넘는 것으로 나타났다. 황교익 한국문화관광연구원장은 재산 5666만원을 신고했다.

정부공직자윤리위원회는 24일 관보에 이 같은 ‘7월 수시 재산 공개자 현황’을 게재했다. 올해 4월2일∼5월1일 신분이 변동된 전현직 공직자 73명이 대상이다.

장한나 예술의전당 사장(왼쪽)과 황교익 한국문화관광연구원장. 연합뉴스

현직자 중에선 고성규 한국한의학연구원장 재산이 235억5194만원으로 가장 많다. 배우자와 공동 명의의 서울 강남구 압구정동 한양아파트 등 138억811만원 상당의 건물, 배우자와 함께 예금 55억9046만원, 주식 등 38억9040만원어치의 증권 등을 보유 중이다.

이어 김종오 한국방송통신대 총장(98억7683만원), 김월용 국가평생교육진흥원장(94억7149만원), 신현송 한국은행 총재(82억2410만원), 장한나 예술의전당 사장(78억1717만원), 김흥종 주영국 대사(67억3861만원), 김병기 경찰청 경비국장(46억9284만원), 고범석 전남경찰청장(40억7667만원) 등 순이다.

장한나 예술의전당 사장은 본인 명의로 12억8000만원 상당의 강남구 역삼동 아파트, 6억5349만원 상당의 미국 단독주택, 예금 27억7810만원 등을 갖고 있다. 장 사장의 재산 특이 사항으로는 첼로와 첼로 활이 13억7011만원, 스타인웨이 피아노가 1억3375만원 상당이다.

신현송 한은 총재 재산은 지난 4월 인사청문 요청안 제출 때 공개된 재산(82억4102만원)과 큰 차이가 없다.

고광헌 방송미디어통신심의위원회 위원장은 재산 19억8608만원을 신고했다. 한겨레신문 사장 출신인 고 위원장은 한겨레 주식 420주를 보유 중이다.

이창규 기본사회위원회 기획단장은 재산 16억3876만원을 신고했다.

맛 칼럼니스트 출신인 황교익 한국문화관광연구원장은 8억3020만원 상당의 경기 고양시 일산 아파트 등이 있으나, 본인과 배우자, 어머니의 채무가 13억2525만원이라 재산이 5666만원이다. 황 원장은 지난 4월 문화체육관광부 산하기관인 한국문화관광연구원 수장으로 임명됐다. 황 원장의 올해 연봉은 1억6183만원으로, 부총리와 감사원장 연봉(1억5940만)보다 많다.

퇴직자 중에선 강중구 전 건강보험심사평가원장 재산이 72억3060만원으로 가장 많다. 이어 김규철 전 국토교통부 주택토지실장(61억6335만원), 이창용 전 한국은행 총재(54억8426만원), 하정우 전 청와대 AI미래기획수석(43억9597만원) 등 순이다.

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