박용선 포항시장, 첫 확대간부회의 주재…적극행정 주문

박용선 경북 포항시장이 민선 9기 첫 확대간부회의를 갖고 하반기 핵심 현안의 속도감 있는 추진 및 시민이 체감하는 성과 창출을 위한 적극 행정을 주문했다.

박 시장은 23일 시청 대회의실에서 열린 7월 확대간부회의를 주재하고 “하반기는 민선 9기 밑그림을 그리고 시정의 방향을 결정하는 중요한 시기”라며 “공직자 모두가 기본과 청렴을 바탕으로 현장에서 답을 찾는 행정을 실천하고, 민생경제 회복과 국비 확보, 미래산업 육성 등 핵심 현안을 속도감 있게 추진해 시민이 체감하는 성과를 만들어 달라”고 당부했다.

포항시는 23일 시청 대회의실에서 박용선 포항시장 주재로 7월 확대간부회의를 갖고 주요 시정 현안을 점검하며 하반기 시정 운영 방향을 논의하고 있다. 포항시 제공

이날 회의에서는 여름철 우수기에 대비한 태풍, 호우 등의 풍수해 대비 종합 대책에 대한 안전총괄과의 테마보고를 시작으로, 부서별 주요 업무 추진 현황을 공유하고 하반기 역점사업의 추진 계획과 협업 방안을 논의했다.

시는 최종 목표인 인명피해 제로화를 위해 24시간 재난상황 총괄관리제를 확립하고, 지역 공동체 중심의 취약계층 보호망을 구축·가동할 계획이다.

또한, 인명피해 우려 지역에 대한 철저한 사전대비를 통해 신속한 통제·대피를 위한 기준을 확립할 방침이다.

이어 각 부서가 추진 중인 핵심 정책과 당면 과제를 점검하고 현안별 대응 방향에 대한 논의를 이어갔다.

박용선 시장은 2027년 국비 확보를 위한 총력 대응 체계에 돌입할 것을 강조했다. 신산업 육성과 주요 현안 사업의 차질 없는 추진을 위해 중앙부처와의 네트워크를 활용해 전략적으로 대응할 것을 주문했다.

또한 고물가와 경기 침체로 어려움을 겪는 민생 경제의 체계적인 회복 대책 마련을 지시하고, 여름철 극심한 폭염에 대비한 재해구호 종합 대책을 강화하며 온열질환 관련 건강관리 사업에 집중할 것을 당부했다.

아울러 성공적으로 개최된 2026 세계녹색성장포럼(WGGF) 성과를 바탕으로 2028년 세계제조업포럼(WMF) 포항 유치에도 속도를 낼 것을 강조했다.

시는 최근 WMF 관계자와 간담회를 갖고 유치 방안을 협의했으며, POEX를 중심으로 국제행사 인프라를 확충해 글로벌 제조혁신 중심도시 기반을 마련할 방침이다.

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