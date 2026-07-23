‘데스밸리’ 넘은 광명시 스타트업…공모 잇따라 선정돼 15억 확보

경기 광명시의 우수 스타트업 4곳이 시의 도움으로 창업 3~5년 차에 겪는 이른바 ‘데스밸리(Death Valley)’를 극복했다고 시가 23일 밝혔다. 데스밸리는 신생기업들이 겪는 성장 지체 단계로, 우수한 기술력을 갖고도 사업 자금 부족으로 문을 닫는 기업들이 속출한다.

광명시에 따르면 시 창업지원센터의 맟춤형 밀착 지원을 받은 지역 스타트업 4곳이 정부와 공공기관의 공모사업에 잇따라 선정되면서 15억9000만원의 사업 자금을 확보했다.

박승원 광명시장(왼쪽 두 번째)이 지난 3월 시청에서 ‘스마트도시 규제샌드박스 실증사업’ 추진 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 광명시 제공



시는 초기 창업기업이 겪는 자금난 해소를 위해 단순 자금 지원을 넘어 사업계획서 작성, 발표 자료 제작, 일대일 스피치 코칭까지 공모 전 과정을 세심하게 컨설팅해 왔다.

실제로 인공지능(AI) 사물인터넷(AIoT) 기반 소방설비 기업인 슬레노는 국토교통부 스마트도시 규제샌드박스 실증사업에 선정돼 전통시장과 새마을시장에서 기술 실증을 진행 중이다.

친환경 가구 제작 업체인 메디아앤메디올로지는 창업진흥원 메이커스페이스 공모에 뽑혀 관내 다른 창업기업과 협업해 교육용 퍼즐 시제품을 개발하고 있다.

박승원 광명시장이 지난해 11월 업사이클아트센터에서 열린 스타트업 커넥트 포럼에서 강연하고 있다. 광명시 제공



이 밖에 청각장애인·외국인 대상 한국어 콘텐츠 기업 투랭과 애니메이션 콘텐츠 기업 생각실현소는 각각 중소벤처기업부 청년창업사관학교와 창업중심대학 지원사업에 이름을 올렸다.

광명시는 이번 성과에 안주하지 않고 올해 5월 시작된 ‘광명시 글로컬 스타트업 챌린지’ 등을 통해 스타트업의 지역 정착을 돕고 있다.

박승원 시장은 “스타트업의 성장은 곧 지역 경제의 경쟁력”이라며 “창업부터 사업화, 투자 유치, 기업 간 협업으로 이어지는 선순환 창업 생태계를 탄탄하게 다져 가겠다”고 강조했다.

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