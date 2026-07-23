與 전대, 金·鄭·宋 ‘2강 1중 구도’… 최고위원 ‘친명 vs 친청’ 팽팽

더불어민주당 8·17 전당대회 당권 경쟁이 김민석·정청래·송영길 후보의 ‘2강(김·정 후보) 1중(송 후보)’ 3파전으로 압축됐다. 당대표 경선에서는 김·정 후보의 양강 구도가 재확인된 가운데, 최고위원 예비경선에서는 친청(친정청래)계 후보 3명이 모두 살아남아 정 후보 측의 결집력을 보여줬다. 친명(친이재명)계도 다수 후보를 본경선에 올렸지만 핵심 인사 일부는 탈락(컷오프)해 명암이 엇갈렸다. 당대표와 최고위원에 도전한 청년 후보들은 모두 컷오프돼 이번에도 기성 정치의 벽을 넘지 못했다.

기념촬영 23일 서울 여의도 국회의원회관에서 열린 더불어민주당 8·17 전당대회 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과 발표에서 당대표 본경선 진출을 확정한 정청래(왼쪽부터), 김민석, 송영길 후보가 꽃다발을 들고 기념촬영을 하고 있다. 허정호 선임기자

◆당권 경쟁 3파전, ‘세대 교체’는 불발



민주당 소병훈 전당대회 선거관리위원장은 23일 국회에서 당대표 선출을 위한 본경선에 김·정·송 후보가 진출했다고 밝혔다. ‘세대 교체’와 ‘청년 정치’를 각각 내세웠던 고민정·김보미 후보는 컷오프됐다. 예비경선에는 총 선거인단 수 155만4259명 중 58만1872명이 투표해 총투표율은 37.44%였다. 민주당은 각 후보 순위와 득표율은 관련 규정에 따라 공개하지 않았다.

김민석 후보는 “이재명정부 성공과 민주당 혁신으로 보답하겠다”며 “비전과 참여의 본경선을 만들자”고 했다. 그는 “본선에 임하는 입장은 내일(24일) 자세히 말씀드리겠다”며 “특별히 검찰개혁을 조속히 마무리해 주길 당에 요청한다”고 했다. 그러면서 “진정한 1인 1표 당원주권의 실현을 위한 100% 전당원투표를 위해 함께 뛰자”고 했다.



정 후보는 “8월17일 전당대회가 끝날 때까지 페어플레이할 것”이라며 “‘네돈캠’ 클린선거 할 것”이라고 했다. ‘네돈캠’은 ‘네거티브 안 하기’, ‘돈 안 쓰는 선거’, ‘캠프 사무실 안 차리기’를 뜻한다. 정 후보는 자신을 향한 신천지 개입설이 제기된 데 대해선 “아무리 전당대회에서 승리하고 싶은 욕망이 있어도 당을 위험에 빠뜨리고 당과 당원을 공격하는 것은 해당 행위”라고 강조했다. 그는 “전당대회에서 당과 당원을 공격하는 것은 듣다 듣다 처음 본다”며 “이 부분은 결자해지해야 해주기 바란다”고 했다. 김·송 후보 측이 제기한 의혹에 정면으로 반발하며 본경선 초반부터 공방을 예고한 것이다.



송 후보는 “이재명 대통령의 성공이 곧 민주당의 성공”이라며 “대통령에게 날개를 달아주는 당대표, 갈라진 당을 하나로 모으는 원팀 대표가 되겠다”고 했다. 송 후보는 “검찰의 칼날에 탄압을 받았고, 이재명을 지키기 위해 지역구도 던졌던 저 송영길이 그 일을 하겠다”면서 “아직 제 지지율이 부족하다. 하지만 전당대회는 지금부터 시작”이라고 권리당원들에게 호소했다.

더불어민주당 8·17 전당대회 대표 경선에 진출한 김민석, 정청래, 송영길 후보가 23일 여의도 국회의원회관에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과발표에서 발언하고 있다. 뉴시스

◆최고위원 경선서 드러난 계파 조직력



최고위원 본경선에는 이성윤·한민수·최민희 후보 등 친청계로 분류되는 현역 의원 3명이 모두 진출했다. 이 후보는 ‘정청래 지도부’에서 최고위원을, 한 후보는 당대표 비서실장을 각각 지냈다. 최 후보는 국회 과학기술정보방송통신위원장으로서 선명한 언론개혁 기조를 보여왔다.



친명계에서도 김용 전 민주연구원 부원장과 현역 의원 서미화·임미애 후보가 본경선에 올랐다. 현역 의원 박선원·김영호 후보도 통상 친명계로 분류되지만 이번 전당대회에서는 송 후보를 지지하고 있어, 최고위원 본경선 구도가 친청 대 친명의 단순한 일대일 대결로만 정리되지는 않는다는 평가가 나온다.



핵심 친명계로 꼽히는 박성준·이건태 후보는 컷오프됐다. 박 후보는 ‘이재명 지도부’에서 당 수석대변인과 원내운영수석부대표를 지냈다. ‘대장동 변호인’ 출신인 이 후보는 두 번째 최고위원 도전에서도 고배를 마셨다.



청년 주자로 출마한 정민철·김형남 후보도 나란히 본경선 진출에 실패했다. 당대표 경선의 고민정·김보미 후보까지 모두 탈락하면서 전당대회를 앞두고 지도부가 강조해 온 청년 정치 확대 구상도 본경선에서는 찾아보기 어렵게 됐다. 한 민주당 의원은 “친청계 후보들이 모두 살아남은 데 적잖은 의원들이 놀랐을 것”이라며 “정 후보의 당내 지지세와 조직력이 상당하다는 점이 확인된 결과로 보인다”고 말했다.



뉴스토마토 의뢰로 미디어토마토가 지난 20일∼21일 전국 만 18세 이상 1036명에게 무선전화 자동응답(ARS) 방식으로 민주당 대표 선호도를 물은 결과 정 후보가 33.7%를 기록해 김민석 후보(22.0%)를 오차범위 밖에서 앞섰다. 이어 송영길 후보는 11.7%였다. 반면 예비경선 조사 대상인 민주당 지지층과 무당층으로 범위를 좁히자 두 후보의 격차는 크게 줄었다. 정 후보가 35.0%, 김 후보가 32.9%를 기록했고 송 후보 13.3% 순이었다.



앞서 한국사회여론연구소(KSOI)가 지난 20∼21일 전국 만 18세 이상 1000명을 ARS 방식으로 조사한 결과, 민주당 당대표 적합도에서 정 후보는 25.7%, 김 후보는 21.5%, 송 후보 8.3%로 집계됐다. 각 조사의 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다.

한병도 더불어민주당 대표 직무대행 겸 원내대표가 23일 여의도 국회의원회관에서 열린 당대표·최고위원 선출을 위한 예비경선 결과발표에서 본선경에 진출한 당대표·최고위원들과 기념촬영하고 있다. 왼쪽부터 박선원, 이성윤, 한민수, 최민희 최고위원 후보, 소병훈 중앙당 선거관리위원장인, 정청래 당대표 후보, 한병도 대표 직무대행 겸 원내대표, 김민석, 송영길 당대표 후보, 이학영 전국당원대회준비위원장인, 김용, 서미화, 임미애, 김영호 최고위원 후보. 뉴시스

◆金 “신천지 의혹 곧 공개”, 호남 찾은 鄭



예비경선 이후 당권 경쟁의 초점은 친명 표심의 향방과 정 후보의 선두 굳히기로 옮겨가고 있다. 김·송 후보는 이재명정부와의 ‘당정일치’를 내세워 친명 표심을 공략하고 있고, 정 후보는 이 대통령에 대한 의리와 강한 개혁성을 앞세우고 있다.



김 후보는 이날 오전 강원도청을 찾아 우상호 지사를 면담했다. 김 후보는 자신이 국무총리로 재직할 당시 청와대 정무수석을 지낸 우 지사와의 인연을 강조하면서 “제가 대통령의 국정 파트너로서 가장 좋은 조건을 갖췄고, 2년 후 총선을 안정적으로 이끄는 데도 가장 준비된 후보”라고 말했다.



김 후보는 최근 논란이 커지고 있는 ‘신천지 의혹’과 관련해 “예비경선 결과가 발표돼 후보가 압축되고 나면 전당대회 초반 현안에 대해 정리해 말씀드릴 기회를 갖겠다”며 “저는 어떤 문제를 아무런 판단 없이 제기하지 않는다”고 했다. 본경선 초반 의혹의 근거를 공개하며 정 후보에 대한 공세를 본격화하겠다는 뜻으로 풀이된다.



송 후보는 최고위원 경선 후보로 나선 박선원 후보와 함께한 유튜브 라이브 방송에서 “제대로 된 진짜 여당 지도부를 만들어 대통령과 손을 맞잡겠다”고 했다. 정 후보는 호남을 다시 찾아 강력한 개혁 후보로서의 정체성을 부각했다. 그는 오전 전남광주통합특별시의회 광주청사에서 한 기자회견에서 “깨어 있는 시민, 행동하는 양심과 이재명정부를 반드시 성공시키겠다”며 “대통령 곁에서 의리를 지킬 사람은 정청래”라고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지