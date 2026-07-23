"청소년 숨은 끼·재능 맘껏 펼쳐요", 한울본부, 청소년 댄스 페스티벌 성료

한국수력원자력 한울원자력본부가 청소년들이 자신들의 춤과 끼를 마음껏 발산하는 문화축제를 마련해 큰 호응을 얻었다.

한울원자력본부는 지난 17~18일 이틀간 한울에너지팜 대강당에서 '제3회 전국 청소년 댄스 페스티벌(PASSIONⅢ)'을 개최했다고 23일 밝혔다.

웰보스크루 축하공연.

이번 대회에는 현세, 왁씨, 쇼리포스, 최동열, Crazy Kyo, 최정호 등 전문 심사위원과 울진군민 청중평가단 100명이 참여한 가운데 펼쳐졌다.

특히 공연장 관람은 물론, 야외 LED를 통한 생중계도 진행해 현장의 열기를 더했다.

17일 열린 본선에서는 예선 심사를 통과한 18개 팀이 열띤 경연을 펼쳤으며, 국가대표 비보이팀 엠비크루(MB CREW)의 축하공연도 이어졌다. 28명이 참가한 개인배틀전과 심사위원들의 팀별 피드백 시간도 마련됐다.

18일에는 결선에 진출한 10개 팀의 경연과 지난해 우승팀 웰보스크루, HOOK의 축하공연이 펼쳐졌다.

제3회 전국청소년댄스페스티벌 HOOK 공연.

특히 HOOK은 울진 청소년들과 함께 춤을 추는 무대를 선보이며 관객들에게 특별한 추억을 선사했다.

대회 대상인 한울원자력본부장상은 '왁자지껄'이 차지했고, 금상은 오드와이크루와 M플리오리트가 각각 수상했다.

은상은 SHO, 오메가, The WE'D가, 동상은 Get her, 헤이호깔로, CB Crew, AiM이 각각 받았다.

개인배틀전에서는 박제현이 우승하고 이서윤이 준우승을 차지했다.

제3회 전국청소년댄스페스티벌 참가자들이 기념촬영을 하고 있다. 한울본부 제공

심사위원들은 참가팀들의 표현력과 완성도가 지난해보다 크게 향상됐고 총평했다.

이용희 한울본부장은 "이번 대회를 통해 문화의 힘을 다시 한번 느꼈다"며 "앞으로도 대회를 지속적으로 개최해 우리나라를 대표하는 청소년 축제로 자리매김하도록 힘쓰겠다"고 말했다.

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