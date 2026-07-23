부산시의원 북구1 선거구 재검표서 당선인 그대로…26→30표차

6·3지방선거에서 26표 차로 당락이 갈렸던 부산시의원 북구1 선거구에 대한 재검표 결과, 당선인과 낙선인의 표 차가 오히려 30표로 더 벌어졌다.



부산시선거관리위원회는 23일 시선관위 대회의실에서 부산시의원 북구1 선거구에 출마했다가 낙선한 더불어민주당 문영남 후보가 제기한 당선무효 소청으로 재검표를 진행해 이 같은 결과가 나왔다고 밝혔다.

23일 부산 연제구 부산시선거관리위원회에서 지난 6·3 지방선거 부산시의원 북구1 선거구 당선무효 소청과 관련한 재검표가 진행되고 있다. 연합뉴스

6·3지방선거 개표에서 문 후보는 1만9천325표(49.96%)를 얻어 1만9천351표(50.03%)를 획득한 국민의힘 강영두 후보에게 26표 차로 패했는데, 당시 무효표가 1천421표로 집계됐다.



그러나 이날 재검표에서 문 후보는 무효표 가운데 1표만 유효표로 가져갔고, 현 시의원인 강 후보는 무효표 가운데 5표를 유효표로 확보해 두 사람의 표 차가 30표로 더 벌어지게 됐다.



시선관위는 이날 재검표 결과를 바탕으로 조만간 소청심사를 거쳐 이번 선거 결과에 관해 최종 결정할 예정이지만, 당락이 바뀌지 않게 됐다.



이날 재검표는 투표지를 사람이 직접 확인하는 수개표 방식으로 진행됐고, 재검표에 드는 비용은 소청을 제기한 문 후보가 부담했다.



재검표에는 6·3지방선거 당시 개표에 참여했던 부산 북구선거관리위원회 소속 직원을 제외한 검증사무원 48명이 투입됐고, 여야에서 각각 참관인 19명을 배치해 재검표 상황을 면밀히 살폈다.

<연합>

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