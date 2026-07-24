뉴진스 민지, 숏폼 영상도 공개…청순 비주얼 눈길

뉴진스 민지(공식 SNS 갈무리)

그룹 뉴진스 민지가 청순미를 자랑했다.

23일 뉴진스 공식 사회관계망서비스(SNS) 계정에는 "겟 다운 온 잇(get down on it)"이라는 문구와 함께 짧은 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 민지는 '겟 다운 온 잇' 노래에 맞춰 발을 까딱이면서 등장, 머리를 휘날리며 전화 부스로 걸어가는 모습이 담겼다. 특히 청순 미모를 발산한 민지는 살짝 미소 짓는 모습으로 영상을 마무리해 시선을 사로잡는다.

뉴진스 측은 지난 22일 데뷔 4주년을 맞이해 팀 공식 유튜브 채널을 통해 스페셜 필름을 게재하고, 공식 사회관계망서비스(SNS)에 4인조 모습이 담긴 사진을 공개했다. 이후 4주년 관련 챌린지 영상을 게재해 화제를 모으고 있다.

지난 2024년 11월부터 어도어와 분쟁을 벌여왔던 뉴진스 멤버들은 지난해 11월을 기점으로 어도어 복귀를 선언했다. 지난해 말 어도어는 공식 입장을 내고 해린, 혜인에 이어 하니가 신중한 논의 끝에 어도어 복귀를 확정 지었다고 밝혔다. 당시 민지와 관련해서는 "향후 활동 관련해 내부적으로 논의를 지속하고 있다"고 전한 바 있다.

이 가운데 다니엘을 제외한 네 사람이 함께 있는 모습이 담긴 공식 콘텐츠가 공개되면서 뉴진스의 복귀에 이목이 쏠린다. 어도어는 뉴스1에 "뉴진스의 구체적 활동 계획과 방식은 멤버들과 논의가 완전히 마무리된 뒤 발표할 계획"이라고 밝혔다.

<뉴스1>

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