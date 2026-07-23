李대통령 “대출은 정책 문제”… 실수요자 핀셋 지원 [부동산 정책 국민 대토론회]

23일 열린 부동산정책 대토론회에서는 투기 수요를 부추기는 대출 규제 사각지대를 해소하고 무주택 실수요자를 돕는 핀셋형 금융정책이 주요 의제로 다뤄졌다. 금융의 공공성을 바탕으로 집값 안정을 꾀하면서도 선의의 피해자를 막는 정교한 대출 체계를 마련해야 한다는 데 의견이 모였다.



이날 토론회는 한정된 금융자원을 서민 주거안정에 집중하자는 데 공감대를 이뤘다. 이재명 대통령은 “금융은 반쯤 공적인 것이며, 국가 발권력은 국민에게 위임된 권력”이라며 “대출 여력을 누구에게 줄 것인가는 결국 정책의 문제”라고 강조했다.

이재명 대통령이 23일 서울 여의도 KBS 별관에서 열린 부동산정책 국민 대토론회에서 참석자들의 의견을 묻고 있다. 뉴시스

투기 목적으로 금융을 활용해 집값이 오르면 실수요자가 피해를 보는 만큼 국가가 이를 방치해선 안 된다는 취지다. 전세대출 역시 유주택자나 집주인의 반환대출은 엄격히 제한하고 무주택 청년과 신혼부부에게만 선별 지원하는 방향이 제시됐다.



현장에 참석한 일반 토론자들은 실수요자를 위한 대출 규제 완화를 요구했다. 아파트 입주 예정자 황모씨는 “가계대출 총량규제로 잔금대출을 아예 받지 못하는 상황인 만큼 실수요자에 대한 예외적용이 필요하다”고 호소했다. 기존 대출자에게도 동등한 잣대를 대어 규제의 형평성을 맞춰야 한다는 목소리도 나왔다.

이광수 광수네복덕방 대표는 “기대출자에도 신규 대출자와 동일한 규제를 적용해 공정한 대출 구조를 만들어야 한다”고 제안했다. 이 대통령은 정책 변경으로 피해를 보는 이가 없도록 세분화한 맞춤형 정책을 당부했고, 이억원 금융위원장은 개별 은행의 대출 규제 상황을 점검하겠다고 밝혔다.

23일 서울 시내 한 금융기관 영업점에 주택담보대출 금리 안내문이 게시돼 있다. 주요 은행의 고정형 주담대 금리가 연 7.5%대까지 오른 데 이어 변동형 주담대 금리 상단도 연 7%에 근접하면서 실수요자들의 내 집 마련 셈법이 복잡해지고 있다. 뉴스1

초고가 주택을 활용한 대출 규제 우회 문제도 도마 위에 올랐다. 현재 주택구매자금 대출은 엄격히 제한되지만, 고가 주택을 담보로 사업자금 등 다른 명목의 대출을 신청하면 거액을 제한 없이 빌릴 수 있다. 이 대통령은 이를 두고 “초고가 주택 담보로 사업자금 무제한 대출은 꼼수”라며 “무제한으로 고가 주택의 담보 가치를 인정해 주는 제도는 전면 재고해 봐야 한다”고 지적했다.



고가 주택담보대출에 일정 비율의 비용을 매기는 ‘거시건전성 관리부담금’ 도입도 대안으로 다뤄졌다. 대출 한도 자체를 줄이는 대신 주택담보대출의 비용을 높여 투기 수요를 억제하고, 여기서 걷힌 재원을 서민 주거안정에 활용하자는 구상이다. 이 대통령은 이런 대안을 제시한 김영도 한국금융연구원 연구위원에게 구체적인 부과 규모 기준을 캐물으며 관심을 보이기도 했다. 다만 김 연구위원도 새로운 제도인 만큼 저항이 많을 것이라는 점을 인정했다.

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