‘투표율 허위 입력’ 정황… 합수본, 선관위 압수수색

6·3 지방선거 투표용지 부족 사태 진상 규명을 위한 검경 합동수사본부(본부장 김태훈 서울중앙지검 3차장)가 선거관리위원회 직원들의 투표율 관련 통계 조작 정황을 포착하고 강제수사에 나섰다. 선관위의 선거 통계 시스템 조작 정황을 겨냥한 합수본 수사는 이번이 처음이다.

23일 합동수사본부가 압수수색 중인 서울 송파구선거관리위원회. 연합뉴스

합수본은 23일 투표율 허위 입력 의혹과 관련해 중앙선관위와 경기도 선관위 관계자들에 대한 압수수색을 진행했다. 압수수색영장에는 공전자기록위작과 공무집행 방해 등 혐의가 기재된 것으로 파악됐다. 합수본은 경기지역 투표소 관리를 담당한 선관위 실무자급 직원들이 투표자 수 오입력 실수를 은폐하려 전산상 통계 수치를 임의로 수정한 정황을 포착하고 수사에 착수했다. 오입력 발생 시 상부에 보고하고 결재를 받아 수치를 수정해야 하지만, 이런 절차를 따르지 않고 실무자가 임의로 숫자를 바꾸는 식으로 통계를 조작했다는 것이다.



앞서 합수본은 지난달 24일 투표용지 부족 사태가 발생한 서울시·송파구 선관위 사무실 등을 압수수색해 선거 당일 대응 관련 자료들을 확보했다. 합수본은 이후 압수물 분석과 관련자 조사 과정에서 선거 당일 실무자들의 투표 통계 조작 정황을 확인하고 수사를 개시한 것으로 전해졌다.



합수본은 이날 중앙선관위와 송파·강남·서초구 선관위에 대한 압수수색도 진행했다. 합수본은 “지난달 11일 중앙선관위 등에 대한 1차 압수수색 이후 선거일 투표용지 부족 상황의 진상을 규명하기 위한 추가 증거를 확보하기 위한 것”이라고 설명했다.



노태악 전 중앙선관위원장의 비서 A씨도 이날 합수본에 참고인 신분으로 출석해 조사를 받았다. 노 전 위원장의 배우자 동반 해외 출장 의혹 관련이다. 지난해 노 전 위원장의 비서로 근무한 A씨는 위원장의 국외 출장 계획을 수립하는 데 관여한 것으로 조사됐다. 노 전 위원장은 지난해 11월13~23일 배우자를 동반해 유럽 국가로 출장을 갔으나 출장 보고서에 기록되지 않는 등 9053만원 상당을 횡령한 혐의로 고발됐다.

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