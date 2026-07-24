AI 기반 네트워크 통신3사 구축 속도

정부와 통신 3사가 인공지능(AI) 시대에 필요한 차세대 네트워크 구축 속도를 높이기 위해 민관 협의체를 구성한다. 통신사들은 6세대 이동통신(6G)과 AI 데이터센터(AIDC), 해저케이블 등 인프라 투자를 확대하고, 고물가에 대응한 요금·멤버십 혜택도 강화하기로 했다.

박윤영 KT 대표(왼쪽부터), 홍범식 LG유플러스 대표, 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관, 정재헌 SKT 대표가 23일 열린 간담회에서 기념 촬영을 하고 있다. 과기정통부 제공

과학기술정보통신부는 23일 서울 중구 SK텔레콤 사옥에서 배경훈 부총리 겸 과기정통부 장관과 통신 3사 대표가 참석한 간담회를 열고 AI 기반 네트워크 고도화와 민생 안정 방안을 논의했다고 밝혔다.



정부와 통신 3사는 다음 달부터 네트워크 투자와 통신규제 개선 방안을 다룰 민관 협의체를 운영하고 연내 논의 결과를 발표할 계획이다. 통신사들은 AIDC 관련 인허가 절차 개선과 투자세액공제 확대, 신기술에 대한 공공 수요 창출, 해저케이블 투자 지원 등을 정부에 요청했다. 정부는 AIDC 인허가 창구 일원화와 규제 특례를 포함한 하위 법령을 마련하고 AI 인프라 투자를 뒷받침할 세액공제도 검토하기로 했다.



배 부총리는 “통신사는 이제 통신망 기업을 넘어 AI가 끊임없이 작동하도록 인프라와 산업 현장을 연결하는 AI 인프라·플랫폼 기업”이라며 “기술 경쟁의 속도를 따라잡기 위해 통신업계의 과감한 투자와 정부의 전폭적인 지원이 필요하다”고 말했다.

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