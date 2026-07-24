[경제 단신] 삼성전자, JD파워 ‘최다 수상 브랜드’ 외

삼성전자, JD파워 ‘최다 수상 브랜드’

삼성전자는 미국 시장조사기관 JD파워가 발표한 ‘2026 생활가전 소비자 만족도 평가’에서 건조기(사진) 등 총 6개 부문 1위를 차지하며 ‘최다 수상 브랜드’에 선정됐다고 23일 밝혔다. 이번 평가에서 삼성전자는 △프렌치도어(FDR) 냉장고 △상냉동·하냉장(TMF) 냉장고 △양문형(SBS) 냉장고 △의류 건조기 △후드 일체형 전자레인지 △식기세척기 부문에서 최고 평가를 받았다. 특히 건조기 부문에서 삼성전자는 인공지능(AI)이 옷감 상태를 감지해 최적 코스로 건조하는 ‘AI 맞춤건조’ 기능이 호평을 받았다. 마이클 맥더멋 삼성전자 미국법인 CE 담당 임원은 “소비자의 일상을 개선하는 기술 혁신을 이어가며 북미 프리미엄 시장을 지속 선도하겠다”고 말했다.

기아 스포티지, 獨 전문지 준중형 SUV 1위

2026 Sportage

기아는 스포티지(사진)가 독일 유력 자동차 전문지 아우토모토운트슈포트의 준중형 스포츠유틸리티차(SUV) 비교 평가에서 종합 1위에 올랐다고 23일 밝혔다. 일본 마쓰다 CX-5, 미국 포드 쿠가, 프랑스 시트로엥 C5 에어크로스가 스포티지와 함께 후보군에 오른 가운데 스포티지는 보디, 편의성, 파워트레인, 주행 성능 4개 항목에서 최고점을 받아 총점 541점을 기록했다. 공동 2위인 CX-5와 쿠가는 각각 535점, C5 에어크로스는 533점이었다. 스포티지는 특히 경쟁 모델보다 소재가 고급스럽고 마감이 탄탄한 데다, 실내 공간이 넉넉하고 물리 버튼으로 직관적으로 조작할 수 있다는 점에서 우수하다는 평가를 받았다.

네이버, 1784 스마트빌딩 기술 첫 日 수출

네이버가 자체 ‘1784’ 사옥에서 운영해 온 스마트빌딩 기술을 일본 대형 복합 건물에 처음 수출했다고 23일 밝혔다. 네이버는 NTT동일본, 미쓰이부동산과 일본 도쿄 핵심 상업지구에 있는 ‘도쿄 미드타운 야에스’ 건물에 스마트빌딩 운영 기술 솔루션을 적용한다. 3사는 우선 도쿄 미드타운 야에스에서 클라우드 기반 자율주행 로봇 딜리버리 서비스를 시작하기로 했다. 네이버는 실내 자율주행 로봇 ‘루키’(사진)와 멀티 로봇 관제 시스템 ‘아크브레인’, 디지털트윈, 비전 기반 측위 기술 ‘아크아이’ 등 기술 인프라를 제공한다. 향후 로봇 딜리버리 서비스 규모를 확대하고 실내 증강현실(AR) 내비게이션 등 피지컬 인공지능(AI) 분야로 협력을 넓힐 계획이다.

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