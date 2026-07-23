월드컵 아쉬움 떨친 손… 2경기 연속 골 ‘원맨쇼’

우리가 알던 ‘쏘니’가 돌아왔다. 오랜 골 침묵을 깬 미국 메이저리그사커(MLS) 로스앤젤레스(LA)FC의 손흥민이 2경기 연속 골을 터뜨렸다.



손흥민은 23일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크시티와 2026 MLS 17라운드 홈 경기에 선발 출장해 72분 동안 1골 1도움을 올리며 LAFC의 3-1 승리를 이끌었다. 이날 승리로 최근 3연승의 신바람을 낸 LAFC는 승점 30(9승3무5패)으로 서부 콘퍼런스 3위를 지켰다. 두 경기를 덜 치른 4위 솔트레이크는 승점 26(8승2무5패)에 머물렀다.

환상적인 왼발 슈팅 로스앤젤레스(LA)FC 손흥민이 23일 미국 캘리포니아주 LA BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크시티와 2026 미국 메이저리그사커(MLS) 17라운드 홈 경기에서 상대 수비의 견제를 뚫고 왼발 슈팅으로 선제골을 터뜨리고 있다. LA=AFP연합뉴스

MLS 개막 후 리그 13경기에서 득점 없이 도움만 9개를 기록했던 손흥민은 2026 북중미 월드컵 3경기에서도 골을 터뜨리지 못했다. 월드컵 이후 소속팀에 복귀해 치른 첫 경기였던 지난 18일 LA 갤럭시와의 ‘LA 더비’(3-0 승)에서 팀의 세 번째 골을 터뜨리며 마침내 리그 마수걸이 포를 터뜨렸다.



마침 이날 상대한 솔트레이크시티에는 좋은 기억이 있는 손흥민이다. 지난해 솔트레이크시티와의 첫 대결에서 해트트릭을 달성했던 손흥민은 두 번째 맞대결에서도 1골 2도움을 기록하며 드니 부앙가의 해트트릭을 도운 바 있다.



솔트레이크시티에 강한 면모는 이날도 이어졌다. 4-3-3 대형에서 왼쪽에 제이컵 샤펠버그, 오른쪽에 부앙가의 보좌를 받으며 중앙 스트라이커로 출전한 손흥민은 전반 11분 선제골을 터뜨리며 기선을 제압했다. 후방에서 길게 넘어온 공을 샤펠버그가 상대 선수와 경합하며 연결해주자 손흥민은 페널티 아크 앞까지 몰고 간 뒤 왼발 슛으로 골대 왼쪽 하단에 꽂았다.



전반 40분엔 손흥민과 부앙가, 이른바 ‘흥부 듀오’가 골을 합작했다. 역습 상황에서 손흥민을 거쳐 마티외 슈아니에르가 상대 수비 뒤 공간으로 찔러 준 공을 받은 부앙가가 수비수를 제치고 오른발로 차넣었다. 손흥민은 MLS의 ‘세컨더리 어시스트’(득점으로 이어진 마지막 패스의 직전 단계 패스) 규정에 따라 도움 하나를 추가해 올 시즌 가장 먼저 리그 도움 10개를 채웠다.



전반을 2-0으로 마친 손흥민은 후반 23분, 쐐기골이 된 상대 자책골을 끌어냈다. 다비드 마르티네스가 공간으로 공을 찔러주자 손흥민이 페널티 지역 안 오른쪽으로 빠져들어 가면서 크로스를 올렸는데 상대 수비수 디안드레 예들린을 맞고 솔트레이크시티 골문으로 들어갔다.



승리를 확신한 마크 도스 산토스 LAFC 감독은 후반 27분 손흥민을 빼고 제레미 에보비세를 투입했다. 손흥민은 홈 팬들의 기립박수를 받으며 벤치로 물러났다.



LAFC는 후반 41분 코너킥 상황에서 루카스 엥겔에게 만회 골을 내줬으나 넉넉한 리드 덕분에 승패에 영향을 받지는 않았다.

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