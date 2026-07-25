[재미로 보는 오늘의 운세] 7월 25일 (토요일) 74년생, 금전지출이 많은 일진

96년생: 구체적인 대안없이 일하면 꼬인다. 84년생: 한번으로 되리라 기대말 것. 72년생: 북서방에서 활동하면 덕이오다. 60년생: 상사와 일에 뜻을 맞추어라. 48년생: 여행사 운수업 통신업은 광고에 성과가 있다. 36년생: 금전거래는 후에 미루어라.

97년생: 사사로운 마찰로 여러 사람이 피곤해진다. 85년생: 새로운 일이나 인연에 관심가질 때. 73년생: 오늘은 지인과 동업의 일로 의논하면 길하다. 61년생: 연상의 이성친구을 만날 수 있는 운이다. 49년생: 박씨 황씨l정씨에 금전 융통이 가능하다. 37년생: 건강식품을 잘 가려서 드셔야 효과있다.

98년생: 내면에 갑갑하고 공허함을 안고 있다. 86년생: 성과를 기대하면 실망이 클 수밖에 없다. 74년생: 금전지출이 많은 일진이다. 62년생: 실물수을 조심하라. 50년생: 동남방에서 활동하면 성과가 있다. 38년생: 자동차 운전에 집중력을 가질것.

99년생: 작지만 분실사고가 일어날 가능성이 다분하다. 87년생: 화해하는 데 조건 달지 말 것. 75년생: 가까운 곳에서 일에 성과을 본다. 63년생: 금전문제는 서남방으로 진출하세요. 51년생: 후배와 같이하는 일은 성과가 있다. 39년생: 오늘은 통신으로 즐거운 소식이 온다.

00년생: 진행방향이 조금 바뀌야 발전한다. 88년생: 충분히 무르익었을 때 나서도 늦지 않다. 76년생: 오늘은 서동방에서 좋은 통신이 온다. 64년생: 해외진출에 기회가 나타나는 운이다. 52년생: 오늘은 공부하고 싶은 마음이 생긴다. 40년생: 예술품이나 채권 매입에 좋은 일진이다. 28년생: 부지런히 한다면 좋은 결과가 예상된다.

01년생: 부업으로 생활에 도움이 온다. 89년생: 정성과 기도로써 마음을 안정시키다. 77년생: 오늘은 북서방에서 이성친구 만난다. 65년생: 저녁은 모임에나가면 인기을 얻는다. 53년생: 음식업 주류업 건강식품점은 광고에 성과가 있다. 41년생: 병원이나 약국 갈때는 동북방이 길하다. 29년생: 가족이나 다른 사람들과 함께 생각하라.

02년생: 싼 것이 비지떡이다. 물건구입 조심하라. 90년생: 집중이 안 되는 혼잡한 곳은 피하라. 78년생: 인테리어업,간판업은 광고 효과있다. 66년생: 꼭 하고 싶은 일이 오늘 나타난다. 54년생: 동료가 정으로오는것 같이만 돈문제다. 42년생: 뜻밖에 오랜 친구을 만난다. 30년생: 들어갈 돈은 많은데 생기는 돈은 없다.

03년생: 책임을 회피하면 후에 발전이 없다. 91년생: 재차 확인하는 습관을 들여야 함. 79년생: 서남방에서 일을 구하라. 67년생: 금융업,대부업은 광고 효과를 얻는다. 55년생: 오늘은 했던 일에 꼭 마무리에 신경쓸것. 43년생: 여행에 즐거운 오늘의 운이다. 31년생: 미우나 고우나 옆에 있는 이가 소중하다.

04년생: 다시한번 서류 내용을 재확인하라. 92년생: 오늘 할 일을 내일로 미루지 마라. 80년생: 오늘은 차운전에 방심하지 말것. 68년생: 가족의금전 일로 고심이 일어난다. 56년생: 동서방에서 일을 구하면 성과가 크다. 44년생: 음식업,유흥업 광고는 성과가 있다. 32년생: 늘어나는 지출을 막지 않으면 후회하게 된다.

05년생: 자신감을 잃지말라 문제는 곧 해결된다. 93년생: 인연문제는 참을성이 많이 필요한 때. 81년생: 직장을 구하때는 서남방으로 진출하라. 69년생: 오늘은 동서방에 금전융통이 잘 된다. 57년생: 모텔업 소개업 음식업은 광고는 성과가 있다. 45년생: 못처럼 가족과 시간을 즐기겠다. 33년생: 누군가가 자신을 이해해주길 바란다.

06년생: 본의 아니게 타인에 상처를 줄수있다. 94년생: 오래된 벗 떠나고 새 벗 들어옴. 82년생: 신용불량자는 구원의 길이 나타난다. 70년생: 서점 한복업,의류업의 광고에 성과가 있다. 58년생: 직업변화을 계획하는 일진이다. 46년생: 동남방에서 오는사람이 정보를 가져온다. 34년생: 활동하는데 건강을 생각하세요.

95년생: 어두운 곳보다 밝은 곳으로 향하라. 83년생: 이사나변동을 계획하는주간이다. 71년생: 금전관계로 압력사가 나타난다. 59년생: 의약업 광고업,부동산업은 광고에 성과가 있다. 47년생: 집안 결혼의 통신 소식이 오다. 35년생: 보잘것없다고 생각하지 마세요.

백운철학원

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