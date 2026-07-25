대중 인식과 행동 바꾸는 ‘설득의 기술’

한 권으로 이해하는 프로파간다/ 다툭 부디만 모하메드 조디/ 정상천 옮김/ 산지니/ 2만원

사회운동가이자 말레이시아 의원 출신인 저자가 쓴 이 책은 ‘프로파간다’를 단순한 ‘선전’이 아니라 대중의 인식과 행동을 바꾸는 설득의 기술로 다시 보게 만든다. 저자는 고대부터 현대까지 이어진 선전의 역사와 활용 방식을 따라가며 정치·광고·미디어가 어떻게 여론을 형성해 왔는지 입체적으로 짚는다.



책의 핵심은 프로파간다를 무조건 부정하거나 찬양하지 않고 그 작동 원리 자체를 해부하는 데 있다. 저자는 선전을 정보의 선별적 유포를 통해 청중의 의식과 행동을 바꾸는 방식으로 설명하며 독자가 일상에서 접하는 메시지를 비판적으로 읽도록 이끈다. 또한 프로파간다가 독재 정치의 선동 도구에 그치지 않고 광고와 홍보, 대중 커뮤니케이션 전반에 깊숙이 스며들어 왔다는 점도 강조한다. 선전의 역사와 유형, 실제 사례를 함께 보여주며 개념을 보다 구체적으로 이해하도록 돕는다.

다툭 부디만 모하메드 조디/ 정상천 옮김/ 산지니/ 2만원

특히 디지털로 둘러싸인 환경에 살고 있는 오늘날 더욱 의미가 크다. 알고리즘과 추천 시스템, 짧은 영상과 정치 캠페인이 넘쳐나고 정보의 선택과 강조가 일상화된 시대에 이 책은 ‘무엇이 전달됐는가’보다 ‘어떻게 전달됐는가’를 다시 생각하게 한다.

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