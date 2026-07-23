“현실은 냉정했다”…日 ‘천재 체조소녀’가 생활고 빠진 이유

일본 체조계를 대표하던 전 국가대표 쓰루미 니지코(33)가 은퇴 후 유흥업소에서 일했던 사실을 직접 공개하며 엘리트 스포츠 선수들의 현실을 고발했다.

일본 매체 찬토에 따르면 쓰루미는 최근 인터뷰에서 “은퇴 후 현실은 상상 이상이었다”며 “올림픽 출전 선수가 이렇게 곤궁할 수 있다는 사실에 큰 충격을 받았다”고 털어놨다.

쓰루미는 일본 체조계에서 ‘천재 소녀’로 불린 스타였다. 14세였던 2006년 전일본선수권대회 정상에 오른 뒤 6연패를 달성했고, 2008 베이징 올림픽과 2012 런던 올림픽에 잇달아 출전했다. 그러나 2015년 아킬레스건 부상으로 23세의 이른 나이에 선수 생활을 마감했다.

쓰루미 니지코 인스타그램 캡처

쓰루미는 은퇴 후 지도자의 길 대신 새로운 진로를 찾기 위해 음식점 아르바이트와 국회의원 비서 보조, 사무직 등 여러 일을 경험했다. 그 과정에서 “체조 대신 공부를 열심히 해서 좋은 대학에 갔더라면 어땠을까 하는 생각도 들었다”고 고백했다.

이후 창업을 결심한 쓰루미는 성공한 기업인들을 만나기 위해 유흥업소를 선택했다. 그는 “성공한 사람들을 가장 효율적으로 만날 수 있는 곳이 유흥업소라고 판단했다”며 “당시에는 돈도 없었고, 경영자들이 모이는 자리에 들어갈 방법도 없었다”고 설명했다.

시작은 순탄하지 않았다. 쓰루미는 “롯폰기의 업소 10곳 이상에서 면접을 봤지만 모두 떨어졌다”며 “단골손님도 없는 27세의 은퇴 선수에게 밤의 세계는 냉혹했다”고 회상했다. 이후 1년 동안 꾸준히 지명 고객을 확보하며 경험을 쌓았고, 결국 긴자의 업소에서도 일하게 됐다고 밝혔다.

쓰루미는 “기사라도 나가면 어떻게 될지 걱정됐지만, 사업을 배우겠다는 목표 의식이 더 컸다”고 말했다. 그는 “당시 만난 경영자들이 지금 사업을 하는 데 큰 힘이 되고 있다”고 덧붙였다. 현재 쓰루미는 체조 교실을 운영하는 동시에 아이돌 육성 사업에도 참여하고 있다.

다만 그는 엘리트 체조 선수는 지도하지 않는다고 밝혔다. 쓰루미는 “올림픽 선수조차 은퇴 후 삶이 제대로 보장되지 않는 환경에서 후배들을 같은 길로 이끄는 것은 너무 가혹하다”며 선수들의 은퇴 이후를 지원할 제도적 기반이 필요하다고 강조했다.

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