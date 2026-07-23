'쥬얼리' 조민아, 보험왕 22번에 억대 연봉…"전국 6위"

사진=조민아 SNS

그룹 쥬얼리 출신 조민아(본명 조하랑)가 보험설계사로 변신했다.

조민아는 23일 자신의 인스타그램을 통해 “2026년 상반기 결산 전국 6위 수상”이라는 글과 함께 시상식 현장 사진을 공개했다.

조민아는 “보험왕으로 매달 받는 박수도 정말 감사한데 의미 있는 큰 상을 받았다”며 “수상하면서 받는 응원에 큰 힘을 얻어 매 순간 더욱 힘차게 해낼 수 있다”고 소감을 전했다.

이어 “미국, 태국, 대한민국 전국 각지에 제 보장을 받고 계신 고객님들이 많다는 사실에 뿌듯함과 책임감을 느낀다”며 “앞으로도 꾸준하게 제가 할 수 있는 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

특히 아들을 향한 애정도 드러냈다. 조민아는 “강호야~~!! 엄마 상 탔어”라고 덧붙이며 기쁜 마음을 전했다.

함께 공개된 사진에는 조민아가 무대 위에서 상패를 들고 있는 모습이 담겼다. 그는 누적 설계 5500건 이상의 실적을 기록하며 2026년 상반기 결산 전국 6위에 오른 것으로 알려졌다.

조민아는 최근 쥬얼리 활동 당시 동료였던 서인영의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’에 출연해 보험설계사로 활동하며 “보험왕을 22번 했다. 전국 1등도 했다”고 밝혀 화제를 모았다. 연봉 역시 억대 수준이라고 언급한 바 있다.

한편 조민아는 2020년 6세 연상의 피트니스센터 대표와 결혼해 이듬해 아들 강호 군을 출산했다. 이후 이혼 소송을 거쳐 현재 홀로 아들을 양육하며 보험설계사로 새로운 도전을 이어가고 있다.

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