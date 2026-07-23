손흥민, 2경기 연속골에 자책골 유도까지…LAFC는 3-1 완승

2026 북중미 월드컵 조별리그 탈락의 아쉬움을 털어낸 손흥민(LAFC)이 미국 프로축구 메이저리그사커(MLS)에서 2경기 연속골을 폭발했다.

손흥민의 소속팀 LAFC는 23일(한국 시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 BMO 스타디움에서 열린 레알 솔트레이크시티와의 2026 MLS 홈 경기에서 3-1 완승을 거뒀다.

리그 3연승을 달린 LAFC는 승점 30(9승 3무 5패)을 기록하며 서부 콘퍼런스 3위를 지켰다.

LAFC는 오는 26일 스포르팅 캔자스시티를 상대로 4연승에 도전한다.

반면 3경기 무패가 끊긴 솔트레이크는 서부 4위(승점 26)에 자리했다.

지난 18일 LA 갤럭시와의 더비(3-0 승)에서 쐐기골이자 올 시즌 리그 마수걸이 득점에 성공했던 손흥민은 솔트레이크를 상대로 선발 출격했다.

최전방 스트라이커로 나선 손흥민은 드니 부앙가, 제이콥 샤펠버그와 삼각 편대를 구축했다.

손흥민은 전반 11분 선제골로 포문을 열었다.

역습 찬스에서 샤펠버그의 패스를 받은 손흥민이 상대 페널티 에어리어 근처까지 공을 몰고 간 뒤 수비수를 앞서 두고 페인트 동작 후 왼발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

손흥민은 리그 2경기 연속 득점이다.

올해 MLS 개막 후 13경기에서 도움만 9개 기록했던 손흥민은 북중미 월드컵에서도 조별리그 3경기를 뛰었지만 침묵했다.

하지만 소속팀 복귀전이었던 갤럭시와 경기에서 리그 1호골을 성공한 데 이어 솔트레이크를 상대로도 득점포를 가동하며 2경기 연속골 사냥에 성공했다.

손흥민은 전반 40분 부앙가의 추가골에선 도움을 추가했다.

상대 수비를 유인한 뒤 마티외 슈아니에르에게 패스를 내줬고, 슈아니에르가 곧바로 전방으로 찔러 준 침투패스를 받은 부앙가가 수비수를 제치고 2-0을 만들었다.

손흥민은 세컨드 어시스트로 기록됐다.

손흥민의 이번 시즌 리그 10번째 도움이다. 손흥민은 다시 도움 단독 1위에 올라섰다.

후반에도 공세를 이어간 LAFC는 후반 23분 한 골을 더 달아났다.

이번에도 손흥민이 득점에 관여했다. 데이비드 마르티네스의 패스를 받은 손흥민이 상대 페널티지역 우측에서 문전으로 연결한 크로스가 상대 수비수 디안드레 예들린에 맞고 굴절돼 골문 안으로 빨려 들어갔다.

LAFC의 세 번째 골은 예들린의 자책골로 기록됐다.

이날 터진 팀의 세 골이 모두 관여한 손흥민은 후반 27분 제레미 에보비세와 교체돼 벤치로 내려왔다.

LAFC는 이후 후반 41분 솔트레이크 루카스 엥겔에게 만회골을 내줬으나, 더는 추가 실점 없이 3-1 승리로 경기를 마쳤다.

<뉴시스>

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