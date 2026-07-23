한국인 기대수명 83.7년… 인구 1000명당 의사는 2.6명 그쳐

한국인 기대수명이 83세로 나타났다. 게티이미지뱅크

한국 국민의 기대수명이 83.7년에 달해 경제협력개발기구(OECD) 상위권을 기록한 것으로 나타났다.

보건복지부는 23일 이 같은 내용이 담긴 ‘OECD 보건통계 2026’ 주요 세부 지표 분석 결과를 공개했다.

◆ 기대수명 83.7년 '세계 상위권'... 회피가능사망률도 지속 감소

2024년 출생아 기준 한국 국민의 기대수명은 83.7년으로 OECD 평균(81.2년)보다 2.5년 긴 것으로 집계됐다. 이는 스위스(84.2년), 일본(84.1년), 스페인(84.0년), 스웨덴(83.8년)에 이어 OECD 주요국 중 높은 수준이다.

질병 예방과 적절한 치료로 막을 수 있는 죽음을 뜻하는 회피가능사망률 역시 인구 10만명당 139.0명으로 OECD 평균(208.8명)을 크게 밑돌았다. 국내 회피가능사망률은 2013년 194.0명에서 2018년 154.0명, 2023년 139.0명으로 지난 10년간 꾸준한 감소세를 보인 것으로 분석된다.

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◆ 자살률은 1위 불명예... 의사 수 인구 1000명당 2.6명 그쳐

반면 자살률은 여전히 OECD 최고 수준에 머물렀다. 2023년 기준 한국의 인구 10만명당 자살사망률은 24.8명으로 OECD 평균(10.9명)의 두 배를 넘어선 것으로 파악된다.

의료 인력 부족 현상도 지표로 확인됐다. 한의사를 포함한 임상 의사 수는 인구 1천명당 2.6명으로 OECD 평균(4.0명)에 미치지 못했다. 이는 조사 대상국 중 코스타리카에 이어 두 번째로 적은 수준인 것으로 관측된다. 전체 간호인력은 인구 1천명당 9.8명으로 평균(9.7명)을 소폭 상회했으나, 이 가운데 전문 간호사는 5.5명에 그쳐 평균(8.8명)보다 적은 것으로 해석된다.

◆ 외래진료 이용 연 17.9회 최다... 비만율 낮으나 증가 추세

국민 1인당 연간 외래진료 횟수는 17.9회로 OECD 평균(6.6회)의 약 2.7배에 달해 회원국 중 가장 많았다. 고령화 등의 영향으로 1인당 경상의료비는 2024년 구매력평가(PPP) 기준 약 5098달러(약 750만원)를 기록했으며, 지난 10년간 연평균 증가율(8.5%)이 OECD 평균(6.1%)을 웃도는 것으로 집계됐다.

생활습관 지표에서는 15세 이상 인구의 과체중 및 비만 비율이 37.3%로 일본(25.3%)에 이어 두 번째로 낮은 수준을 유지했다. 다만 2014년 30.8%, 2019년 33.7%, 2024년 37.3%로 매년 완만한 상승세를 보이고 있어 꾸준한 관리가 필요한 것으로 판단된다. 흡연율(13.2%)은 OECD 평균(12.7%)과 유사했고, 1인당 연간 주류 소비량(7.6ℓ)은 평균(8.3ℓ)보다 다소 낮았던 것으로 풀이된다.

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