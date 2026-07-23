유병호, 尹에 ‘두목’·…與 “尹정권 감사원, 조폭·사병조직에 다름없어”

유병호 감사원 감사위원(전 감사원 사무총장)이 윤석열 전 대통령을 ‘두목’이라고 지칭하고 ‘두목의 반대파를 청소하려면 권한이 필요’, ‘조사해서 뼈까지 갈아 시멘트에 넣고 바다에 던지겠다’고 메모한 것으로 알려지자 더불어민주당은 “윤석열 정권의 감사원은 국민을 위한 감사기관이 아니라 정권의 정적을 제거하고 권력자를 보호하는 사병조직과 다름없었다”고 강력 질타했다.

직권남용 혐의로 구속영장이 청구된 유병호 감사원 감사위원(차관급)이 20일 서울 서초구 서울중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있다. 연합

민주당 김한나 대변인은 23일 논평에서 “조폭 영화에서나 나올 법한 섬뜩한 말들이 윤석열 정권 감사원의 핵심 실세였던 유 위원의 메모에서 나왔다”며 “윤 전 대통령을 두목이라 부르고, 정치적 반대파를 ‘청소’의 대상으로 여긴 당시 감사원이 어떤 인식과 목적 아래 움직였는지 확인된다”며 이같이 밝혔다.

김 대변인은 “‘상왕’이라고 불린 유병호는 감사원 내 사조직 ‘타이거파’를 활용해 감사권을 좌지우지하고 감사원을 조직적으로 사유화했다”며 “헌법상 독립기관인 감사원 안에서 권력에 충성하는 사조직을 활용해 두목에게 충성한 감사 행태는 더욱 개탄할 일”이라고 했다. 그러면서 “감사원의 독립권을 무너뜨리고 국가의 감사권을 정치보복의 흉기로 사용한 중대한 국기문란”이라고 했다.

2차 종합특검(특별검사 권창영) 수사 선상에 오른 유 위원은 지난 20일 윤 정권 시절 대통령실·관저 이전 관련 감사를 무마하기 위해 부당하게 영향력을 행사한 혐의(직권남용권리행사방해)로 구속됐다. 서울중앙지법 이종록 영장전담 부장판사는 유 위원에 대한 영장실질심사를 한 뒤 증거인멸 염려를 이유로 구속영장을 발부했다. 특검팀은 ‘감사원장조차 유 위원을 상왕이라고 표현했다’는 감사원 관계자 진술을 확보했다고 한다.

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