경기 남양주-서울 강동구, 9호선·3호선 환승 연계 추진

경기 남양주시와 서울 강동구가 수도권 동북부지역의 교통 편의를 높이기 위해 지하철 9호선과 3호선을 연계하는 환승 방안을 함께 추진한다.

최현덕 남양주시장(사진왼쪽)과 이수희 강동구청장이 23일 남양주시청에서 만나 수도권 동북부지역의 교통편의를 높이기 위해 현안을 논의했다

최현덕 남양주시장과 이수희 강동구청장은 23일 남양주시에서 간담회를 열고 강동하남남양주선(9호선 연장)과 송파하남선 등 광역철도 현안을 논의했다.

이 자리에서 최현덕 시장은 왕숙신도시 광역교통개선대책으로 추진되는 강동하남남양주선(9호선)의 적기 개통을 위해 강동구에 협조를 요청했다.

강동구는 하남 교산신도시 광역교통개선대책에 포함된 송파하남선을 9호선 둔촌오륜역과 연결할 수 있도록 노선을 강동구 방향으로 조정하는 방안을 설명하고 남양주시의 협력을 요청했다.

송파하남선이 둔촌오륜역과 연결되면 남양주를 비롯한 수도권 동부지역의 9호선 이용객은 3호선으로 환승해 수서역(KTX·GTX-A), 고속터미널, 남부터미널, 가락시장, 예술의전당, 삼성서울병원 등 강남권 주요 거점을 더욱 편리하게 이용할 수 있게 된다.

시는 현재 둔촌오륜역에는 완행열차만 정차하는 만큼 9호선 연장 노선과의 환승 효과를 높이기 위해 급행열차 정차도 필요하다는 의견을 전달했다.

최현덕 시장은 “광역철도망은 지자체 간 긴밀한 협력이 무엇보다 중요하다”며 “이번 간담회를 시작으로 관계 기관과 적극 협력해 시민들이 체감할 수 있는 광역교통망 구축에 최선을 다하겠다”라고 말했다.

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