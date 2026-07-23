롯데칠성, ‘순하리 진’ 상반기 매출 170억…지난해 매출 넘어

롯데칠성음료는 올해 상반기 주류 브랜드 ‘순하리 진’ 매출이 약 170억원으로 지난해 연간 매출 162억원을 넘어섰다고 23일 밝혔다.

롯데칠성음료는 이러한 성장세를 바탕으로 올해 ‘순하리 진’ 매출이 지난해 매출의 2배 이상을 넘길 것으로 예상했다. ‘순하리 진’ 누적 판매량은 2021년 5월부터 올해까지 약 1억2000천만캔(355ml 캔 환산 기준)을 돌파할 것으로 전망된다.

순하리진 4종. 롯데칠성음료 제공

‘순하리 진’은 2021년 ‘순하리 레몬진’ 출시를 시작으로 소비자의 다양한 취향을 반영하며 제품 라인업을 지속적으로 확대해왔다. 롯데칠성음료는 현재 △순하리 레몬진, △순하리 자몽진, △순하리 유자진, △순하리 상그리아진 등 총 4종의 제품을 운영하고 있다.

제품별 판매비중을 살펴보면 ‘순하리 레몬진’이 58%로 가장 높은 비중을 차지하며 브랜드 성장을 견인하고 있다. 이어 ‘순하리 자몽진’ 22%, ‘순하리 상그리아진’ 11%, ‘순하리 유자진’ 9%를 기록하며 소비자들의 폭넓은 선택을 받고 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “소비자 트렌드를 빠르게 반영한 제품 개발과 ‘순하리 진’만의 차별화된 맛과 향에 집중하여 제품의 완성도를 높인 것이 상반기 역대급 실적이라는 결실로 이어졌다”며 “앞으로도 더 많은 소비자들이 ‘순하리 진’의 매력을 경험할 수 있도록 브랜드 경쟁력을 강화해 나갈 것”이라고 말했다.

한편, 롯데칠성음료는 삼성웰스토리와 협업해 다음 달 중순까지 6개 기업 구내식당에서 식물성 음료 ‘오트몬드’를 알리기 위한 팝업스토어를 운영한다.

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