고소영, '상습 지각 루머' 억울…"나 그런 적 없거든"

배우 고소영이 과거 자신을 둘러싼 지각 관련 소문을 부인했다.

최근 유튜브 채널 '고소영'에는 고소영이 30년 가까이 알고 지낸 지인들과 이야기를 나누는 영상이 공개됐다.

배우 고소영이 과거 자신을 둘러싼 지각 및 조기 퇴근 관련 소문을 부인했다. 유튜브 채널 고소영 캡처

영상에는 고소영의 오랜 친구이자 1세대 스타일리스트인 정혜경이 출연했다. 정혜경은 고소영과 처음 만났던 당시를 떠올리며 "너무 예뻤지. 뭐 이런 애가 다 있나 싶었다. 그리고 소영이는 장점이 되게 많은 애다"고 말했다.

이어 "그 수많은 일들을 하면서 시간 약속을 이렇게 잘 지키는 배우는 얘밖에 없다"고 밝혔다.

이를 들은 고소영은 과거 자신에게 따라붙었던 소문을 언급했다.

그는 "그런데 나는 이미지가, 나 옛날에는 막 그런 거 되게 많았어"라며 "늦게 오고 먼저 가버렸다고. 그런데 나는 그런 적 없거든"이라고 말했다. 정혜경은 "진짜 약속을 너무 잘 지켰었어"라고 덧붙였다.

두 사람은 고소영이 20대 후반이던 시절 화장품 광고 촬영장에서 처음 만나 인연을 이어왔다.

<뉴시스>

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