노래방서 흉기 휘둘러 2명 사상…백승태 무기징역 구형

청주의 노래방에서 지인들에게 흉기를 휘둘러 1명을 숨지게 하고 다른 1명에게 중상을 입힌 백승태에게 무기징역이 구형됐다.



검찰은 23일 청주지법 형사합의22부(한상원 부장판사) 심리로 열린 백승태의 살인 혐의 공판에서 무기징역을 구형했다.



검찰은 "피고인은 경제적으로 궁핍하다는 이유 등으로 자존심이 상하고 스트레스를 받자 아무런 잘못이 없는 피해자들을 살해하기로 마음먹고 범행을 저질렀다"며 "유족들과 합의하지 못한 점 등을 고려해 형을 내려달라"고 재판부에 요청했다.

청주 노래방 흉기 살해범 백승태 신상 공개. 충북경찰청 제공

백승태의 변호인은 "백승태는 당일 불면증으로 처방받은 수면제를 먹었고 술을 마신 상태였기 때문에 심신미약 상태였다"며 "피해자들과도 평소 인사하고 지낼 정도로 사이가 좋았기 때문에 범행을 계획하지 않은 점을 고려해달라"고 말했다.



또 "피고인이 무직이고 기초생활수급자라 피해자 유족과 합의할 돈이 없었던 점을 반영해달라"고 덧붙였다.



백승태는 지난 5월 9일 오전 4∼5시께 청주의 한 노래방에서 흉기를 휘둘러 B(50대)씨를 숨지게 하고 C(40대)씨에게 중상을 입힌 혐의로 재판에 넘겨졌다.



백승태와 노래방 단골 손님 사이인 피해자들은 업주의 배려로 당일 술을 마신 뒤 각방에서 잠자던 중 백승태에게 공격당했다.



정신질환이 있는 그는 가족관계에 대한 불만과 경제적 궁핍에서 비롯된 좌절감을 피해자들에 대한 공격으로 표출한 것으로 조사됐다.



백승태는 사건 전날인 어버이날 자신에게 안부 연락을 하지 않은 자녀에게 전화를 걸어 다툰 것으로 파악됐다.



또 경제적 궁핍에 대한 좌절감과 지인들이 자신을 좋아하지 않는다는 생각에 고립감을 느껴온 것으로 조사됐다.

<연합>

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