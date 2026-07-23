아레나코리아, 8월 춘천서 '2026 아레나 마스터즈' 개최… 전국 수영인 1,300명 참가

글로벌 스포츠 브랜드 아레나코리아가 오는 8월 8일부터 9일까지 이틀간 춘천국민체육센터 수영장에서 '2026 아레나 마스터즈'를 개최한다고 밝혔다.

이번 대회는 아레나코리아와 강원특별자치도수영연맹이 공동 주최·주관하는 전국 규모의 아마추어 수영대회다. 학생부와 성인부로 나뉘어 전국에서 모인 1,300명의 참가자가 출전하며, 참가 신청은 접수 시작과 동시에 1분 만에 마감될 정도로 높은 관심을 모았다.

'아레나 마스터즈'는 아마추어 수영인들에게 매년 참가를 목표로 삼는 대표 대회로 자리 잡고 있다. 올해는 브랜드 슬로건인 'Beyond the Water'를 주제로 내세워 기록 경쟁을 넘어 도전과 성취의 의미를 함께 나누는 축제형 행사로 운영된다.

참가자 전원에게는 종목 완영 시 완영 메달이 제공된다. 순위나 기록보다 각자의 목표를 완수하는 과정에 의미를 두며, 수영을 즐기는 다양한 참가자들이 함께 어우러질 수 있도록 프로그램을 구성했다.

대회 기간에는 경기장과 인접한 호반체육관에서 다양한 부대행사도 함께 열린다. 아레나 특별 팝업스토어와 럭키드로우 이벤트가 진행되며, 무더운 여름철 참가자들이 편안하게 머물 수 있도록 냉방 휴게공간도 마련될 예정이다.

아레나코리아 관계자는 "'Beyond the Water'라는 슬로건처럼 참가자들이 물속과 일상 모두에서 자신의 한계를 뛰어넘는 경험을 할 수 있는 대회가 되길 바란다"며 "모든 참가자가 최고의 추억을 만들 수 있도록 준비에 만전을 기하고 있다"고 말했다.

한편 아레나코리아는 선수용 경기복과 라이프스타일 수영복 등을 선보이는 글로벌 스포츠 브랜드로, 대한수영연맹 공식 후원사로서 국내 수영 문화 활성화를 위한 다양한 활동을 이어가고 있다.

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