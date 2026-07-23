3%대 금리 예금상품 나온다…5대은행 금리 인상

지난 16일 기준금리가 0.25포인트 인상된 가운데 5대 시중은행이 (KB국민·신한·하나·우리·NH농협)도 금리를 일제히 인상했다.
23일 금융권에 따르면 하나은행은 이날부터 정기예금인 ‘하나의 정기예금’의 1년 만기 상품 금리를 기존 연 2.90%에서 3.20%로 올렸다.
농협은행도 이날부터 NH올원e예금 1년 만기 상품 금리를 2.95%에서 3.25%로 0.30%포인트 인상했다.
적금 금리도 상품 별로 0.25∼0.30%포인트 인상하며, 청약예과 재형저축 금리도 0.25%포인트씩 올린다.
한은 기준금리 인상에 따라 은행들이 주요 예·적금 금리를 올리면서 연 3%대 금리 예금 상품이 속속 나오고 있다.
앞서 KB국민은행은 대표 비대면 정기예금 상품인 ‘KB Star 정기예금’ 1년 만기 금리를 2.90%에서 3.20%로 인상했으며, 신한은행은 만기 1년 쏠편한 정기예금 금리를 연 2.9%에서 3.2%로 조정했다.
우리은행도 수신 상품 금리를 0.25∼0.30%포인트 인상했다.
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