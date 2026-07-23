서인영, 워터밤 위해 전신마취 후 지방흡입까지…“내 인생 걸었다”

유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’ 화면 캡처

가수 서인영이 워터밤 무대를 앞두고 남다른 관리 과정을 공개했다. 전신마취가 필요한 지방흡입 시술까지 받으며 무대를 준비했다고 밝혀 눈길을 끌었다.

서인영은 지난 22일 자신의 유튜브 채널 ‘개과천선 서인영’을 통해 워터밤 공연 준비 과정을 담은 영상을 공개했다.

이날 공개된 영상에서 제작진은 서인영의 집을 찾아 “몸이 편찮으시다는 이야기를 들었다”고 물었다. 이후 얼굴에 멍이 든 채 등장한 서인영은 “지금 예뻐지려고 완전 노력하고 있다. 피부가 좋아지는 부스터 주사를 맞았다”고 근황을 전했다.

서인영은 “지방흡입을 했다”고 직접 밝혔다. 그는 “심하게 다이어트를 하는데도 팔뚝 살이 안 빠지더라”며 “지금 멍이 빠지고 있는 중이다. 워터밤까지는 확실히 예뻐질 것”이라고 말했다.

제작진이 “워터밤 때문에 이렇게까지 하는 거냐”고 놀라자 서인영은 “당연하다. 내 인생을 걸었다”며 “내돈내산이다. 출연료를 다 썼다”고 밝혀 무대에 대한 강한 의지를 드러냈다.

서인영은 지방흡입 후 팔을 움직이는 것이 쉽지 않은 모습도 보였다. 그러면서 “뭔가 정리가 됐다. 뒷살이 있었는데 이제는 없다”며 만족감을 표현했다.

제작진이 “전신마취를 해야 하는 수술 아니냐”고 묻자 서인영은 “맞다. 오래 하다 보니 생각보다 지방을 많이 뺐다”고 설명했다.

그러면서 “그래도 코 다섯 번 할 때랑 비교하면 이 정도는 껌”이라고 말해 웃음을 자아냈다.

한편 서인영은 최근 유튜브 채널을 통해 일상과 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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