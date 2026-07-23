추미애 “재정난 속 안전·교통 최우선”…31개 시·군과 ‘원팀’ 선언

추미애 경기도지사가 민선 9기 출범 이후 처음으로 도내 31개 시·군 단체장들과 한자리에 모여 도가 직면한 재정 한계를 공유하고, 지역 균형발전과 도민 삶의 질 향상을 위한 협치 체제 가동을 선언했다.

경기도지사-시장·군수 간담회에서 추미애 지사가 발언하고 있다. 경기도 제공

경기도는 22일 수원시 영통구 경기도경제과학진흥원 광교홀에서 추 지사와 도내 시장·군수 28명(성남·광명·여주시는 부시장 대리 참석)이 참석한 가운데 ‘민선 9기 도지사-시장·군수 간담회’를 열었다. 이번 간담회는 추 지사의 핵심 도정 철학인 ‘공정·혁신·포용’을 시·군 현장에 뿌리내리기 위한 첫 단추로 기획됐다.

추 지사는 모두발언에서 “경기도가 재정에 있어 대단히 심각한 문제에 직면해 있다”고 진단하며 “불요불급한 사업은 뒤로 미루더라도, 도민의 안전과 밀접한 문제나 시급한 광역교통 현안만큼은 우선순위를 두고 시·군과 차근차근 풀어가겠다”고 밝혔다.

경기도지사-시장·군수 간담회 직후 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 경기도 제공

특히 경기북부 등 재정 자립도가 열악한 지역을 겨냥해 “시·군이 지방비를 마련하지 못해 필수 인프라 사업이 좌초되지 않도록 도 차원에서 집중적인 투자 방안을 마련하겠다”고 강조했다.

아울러 반도체 등 첨단 산업이 집중된 지역의 초과 세수와 성과에 대해서는 “단순한 지출이나 선심성 복지에 소진할 것이 아니라 청년 일자리, 주거 등 미래를 위한 투자로 이어질 수 있도록 성과를 환원하는 지혜가 필요하다”며 지역 간 상대 격차 해소를 호소했다.

민선 9기 출범 이후 처음 열린 경기도지사-시장·군수 간담회. 경기도 제공

눈에 띄는 대목은 도와 31개 시·군의 협력을 문서에 담은 ‘공동선언문’ 채택이다. 양측은 상호 존중의 동반자 관계를 구축하고, 상설 협의 기구인 ‘정책협력위원회’를 가동해 정기적으로 지역 현안을 조율하기로 합의했다. 도민 목소리를 청취하는 ‘타운홀 미팅’도 정례화할 방침이다. 추 지사는 “앞으로는 분기별로 만나 구체적인 정책의 해법을 모색하자”고 제안했다.

이날 민선 9기 전반기 경기도시장군수협의회장으로 만장일치 추대된 최대호 안양시장은 “도정, 시정, 군정이 톱니바퀴처럼 빈틈없이 맞물린다면 어떠한 위기도 기회로 바꿀 수 있다”며 “31개 시·군이 똘똘 뭉쳐 경기도형 상생 모델의 결실을 맺겠다”고 화답했다.

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