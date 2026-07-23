"JTBC, 어려워서 그런가…에어컨이 안 나온다"

방송인 이나연이 JTBC에 대해 언급했다.
23일 연예계에 따르면 최근 유튜브 '일단이나연'에는 '저 아직 백수 아닙니다'라는 제목으로 영상이 올라왔다.
그는 JTBC 1층 로비에서 "이런 말 해도 되나? 회사가 어려워서 그런가. 회사 에어컨이 안 나온다. 너무 덥다"고 했다.
이어 "이게 정말 영향이 있는 걸까? 이런 말 한다고 잘리진 않겠지? 너무 덥다"고 했다.
또 "사실 언제까지 보여줄 수 있을지는 저도 잘 모르겠다. 제 마음의 고향과도 같은 곳인데. 아직 정해진 건 아무것도 없지만 무언가가 확정이 난다면 제일 먼저 알려드리겠다"고 했다.
그러면서 "그전에는 일단 맡은 일에 최선을 다하고! 끝까지 책임지고 프로그램 잘 진행해 보겠다"고 했다.
이나연은 2021년 JTBC 골프 아나운서로 방송을 시작했다. 이듬해 티빙 예능 '환승연애 2'에 출연해 얼굴을 알린 후 방송인으로 활동 중이다.
그는 아이스하키 선수 남희두와 현재 공개 열애를 이어가고 있다.
<뉴시스>
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지