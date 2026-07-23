“또 하면 소송” 에스파 닝닝, 악플러에 공개 경고

걸그룹 에스파 멤버 닝닝이 자신과 가족, 팬들을 향한 악성 게시물에 공개적으로 경고장을 날리며 법적 대응 가능성을 시사했다.

닝닝은 지난 22일 중국 사회관계망서비스(SNS) 웨이보를 통해 악성 게시물을 올린 것으로 알려진 중국 누리꾼 두 명의 계정을 직접 언급했다.

그는 “오랫동안 나와 내 팬들, 그리고 내 가족을 향해 언어적 공격을 해온 것에 대해 말씀드린다”며 “나는 이 두 사람뿐만 아니라 다른 사람들도 있다는 것을 알고 있다”고 밝혔다.

걸그룹 에스파 멤버 닝닝이 자신과 가족, 팬들을 향한 악성 게시물에 공개적으로 경고했다. 닝닝 인스타그램 캡처

이어 “여러분 대부분이 아직 어린 나이라는 것도 알고 있다”며 “젊은 친구들이 건강한 인터넷 문화를 만들어가길 바라지만, 앞으로도 이런 게시물을 또 보게 된다면 소송을 당할 각오를 하라”고 강하게 경고했다.

닝닝이 악성 게시물 작성자를 직접 지목하며 공개적으로 대응에 나선 것은 이번이 처음이다. 특히 자신뿐 아니라 가족과 팬들까지 지속적인 비방 대상이 됐다고 언급하며 더 이상 묵과하지 않겠다는 뜻을 분명히 했다.

중국 현지 보도에 따르면 닝닝이 언급한 계정들은 이후 웨이보 운영 규정 위반으로 영구 정지된 것으로 전해졌다. 해당 계정 운영자 중 한 명은 별도의 게시글을 통해 사실 확인이 부족한 상태에서 허위 내용을 게시했고 상대방의 입장을 충분히 고려하지 못했다며 사과한 것으로 알려졌다.

한편 닝닝이 속한 에스파는 2020년 데뷔한 4인조 걸그룹이다. 최근 일본 팬미팅을 마친 뒤 새 월드투어를 이어가며 글로벌 활동을 펼치고 있다.

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