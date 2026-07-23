우리은행에 공기청정기 들인 SK매직…가전 렌탈, 기업 시장으로 간다

SK인텔릭스의 헬스 플랫폼 브랜드 SK매직이 우리은행 전국 영업점에 공기청정기를 공급한다.

SK인텔릭스 제공

23일 업계에 따르면 SK매직은 우리은행과 공기청정기 공급 계약을 체결했다. 이번 계약에는 제품 설치뿐 아니라 정기적인 관리 서비스도 포함됐다. SK매직은 전국 서비스망을 활용해 필터를 교체하고 주요 부품의 작동 상태를 점검할 예정이다.

공급 제품은 ‘올클린 공기청정기’다. 기기 전면에서 공기를 흡입하는 360도 구조에 바닥 흡입 기능을 더해 실내 공기 흡입 범위를 넓힌 것이 특징이다. 흡입부와 토출부 일부를 분리해 세척할 수 있도록 설계됐다.

SK매직은 영업점마다 면적과 내부 구조가 다른 점을 고려해 설치 위치와 제품 배치를 정했다고 설명했다.

SK매직은 법인 고객을 대상으로 별도의 상담 창구를 운영하고 있다. 자체 서비스 인력이 제품 설치와 정기 점검, 사후관리까지 맡는 방식이다. 이번 우리은행 공급도 이 법인 고객 관리 체계를 통해 진행됐다.

가전업계는 가정용 렌탈 시장을 넘어 사무실과 상업시설, 공공기관 등 법인 고객을 겨냥한 제품과 서비스를 잇달아 선보이고 있다.

코웨이는 지난 3월 스탠드형 얼음정수기 ‘아이스 스탠드 3.0’을 출시했다. 기존 제품보다 부피를 약 11% 줄이고 일일 제빙량은 13.6㎏으로 두 배 늘렸다. 코웨이는 사무실과 라운지, 공공시설 등 이용자가 많은 공간을 주요 사용처로 제시했다.

코웨이는 ‘2026 대한민국 브랜드스타’에서 정수기 부문 21년 연속, 공기청정기와 비데 부문에서는 각각 22년 연속 1위를 차지했다. 올해 국가고객만족도 조사에서는 정수기와 침대 매트리스, 헬스케어 안마가전, 렌탈케어서비스 등 4개 부문에서 1위에 올랐다.

업체들이 제품 공급에 정기 점검과 소모품 교체를 결합한 법인 서비스를 강화하면서 은행과 사무실 등 다중이용시설을 둘러싼 가전업계의 고객 확보 경쟁도 이어질 전망이다.

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