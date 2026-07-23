서인영 "워터밤 무대 서려고 전신마취 후 지방흡입했다"

가수 서인영이 워터밤 무대에 서기 위해 전신마취를 하고 지방흡입을 했다고 했다.
서인영은 22일 자신의 유튜브 채널에서 워터밤 준비 과정을 공유했다.
제작진은 서인영을 집을 찾아 "몸이 편찮으시다 들었다"고 했다.
얼굴에 멍이 든 채로 나타난 서인영은 "지금 예뻐지려고 완전 노력하고 있다. 피부가 좋아지는 부스터 주사를 맞았다"고 말했다.
서인영 또 "지방흡입을 했다. 심하게 다이어트를 하는데도 팔뚝 살이 안 빠지는 거다. 지금 멍이 빠지고 있다. 워터밤까지는 확실히 예뻐질 거다"고 했다.
제작진이 "워터밤 때문에 이렇게 하냐"라고 묻자 서인영은 "당연하다. 내 인생을 걸었다. 내돈내산이다. 출연료를 다 썼다"고 했다.
서인영은 팔 흔드는 것을 어려워했지만 "뭔가 정리가 됐다. 뒷살이 있었는데 이제는 없다"라고 만족스러워했다.
제작진은 "전신마취 해야 하는 거 아니냐"고 물었다.
서인영은 "맞다. (수술을) 오래 하다 보니. 생각보다 (지방을) 많이 뺐다. 그래도 코 다섯번 할 때랑 (비교하면) 이 정도는 껌"이라고 말했다.
<뉴시스>
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