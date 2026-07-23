경기 중장년 취업자 수 꾸준한 상승세

코로나19의 여파로 주춤했던 경기 지역 중장년층(40∼64세)의 경제활동 참여가 뚜렷한 회복세를 보이며 지역 경제를 떠받치는 축으로 자리매김했다. 인구 감소의 악조건 속에서도 취업자 수가 늘며 전체 고용률을 크게 웃돌고 있다.



22일 경기도의 ‘2025년 경기도 중장년 통계’ 분석에 따르면 지난해 도내 중장년 경제활동인구는 441만4000명, 경제활동참가율은 77.8%다. 2020년 74.4%까지 떨어졌던 참가율은 2022년 76.7%, 2023년 77.1%에 이어 꾸준한 상승 곡선을 그리고 있다.



취업자 수와 고용 지표 역시 견고한 흐름을 이어갔다. 지난해 도내 중장년 취업자는 433만명으로 전년 대비 3만3000명 증가했다. 고용률은 76.3%로, 같은 기간 도 전체 고용률(63.8%)보다 무려 12.5%포인트 높다. 연령별 참가율은 40대가 81.2%로 가장 높았고, 50대(79.2%), 60∼64세(67.3%)가 뒤를 이었다.



평균수명 연장으로 노동 체류 기간은 길어졌으나, 디지털 전환 등 산업구조 개편에 따른 직무 재교육 수요가 함께 커지자 도는 전담 부서인 ‘베이비부머기회과’를 중심으로 종합 지원책을 가동 중이다.



도는 단순 재취업을 넘어 ‘일자리’와 ‘생애전환’을 두 축으로 정립하고, ‘중장년 일자리캠퍼스’와 ‘베이비부머 라이트잡’ 등 단계별 맞춤 지원 체계를 갖췄다. ‘중장년 행복캠퍼스’와 ‘인턴(人-Turn)캠프’를 통해 퇴직 후 삶의 전환기를 맞은 중장년에게 새로운 사회참여와 재도약의 기회를 제공하는 게 특징이다.



도 관계자는 “지역 경제의 허리인 중장년층이 지속 가능한 경제활동을 이어갈 수 있도록 맞춤형 인구·고용 정책을 강화하겠다”고 밝혔다.

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