한국GM, 파업 중단…성과급 1500만원 등 임단협 잠정 합의

한국지엠(GM) 노사가 17차례의 임금 및 단체협약(임단협) 교섭 끝에 잠정 합의안을 마련했다.

22일 한국GM에 따르면 노사는 이날 17차 임단협 교섭에서 성과급 1500만원 지급과 월 기본급 9만2000원 인상 등이 담긴 잠정 합의안을 도출했다.

사진=뉴시스

신규 차종 배정 계획과 관련해 한국GM은 내년 3분기 안에 계획을 확정할 수 있도록 노력하겠다는 입장을 밝혔고, 노조는 이를 수용한 것으로 알려졌다.

노조는 오는 27∼28일 잠정 합의안을 두고 조합원 찬반 투표를 진행한다. 투표 결과 찬성률이 절반을 넘지 못하면 사측과 재협상을 해야 한다.

노사는 지난 5월 첫 상견례 이후 이날까지 17차례에 걸쳐 교섭을 진행했다. 노조는 그동안 사측과 합의점을 찾지 못하자 지난 15∼16일에 이어 전날 후반조와 이날 전반조·주간조가 4시간씩 부분 파업을 했다.

노조 관계자는 “잠정 합의안이 도출되면서 모든 쟁의행위는 중단됐다”며 “회사의 제시안이 부족한 측면이 있지만, 교섭이 장기화할 우려가 있었고 올해 영업이익이 감소한 점 등을 고려했다”고 전했다.

아시프 카트리 GM 해외사업부문 생산 총괄 부사장은 “이번 잠정합의안 도출은 회사와 노동조합이 함께 의미 있는 진전을 이뤄낸 결과”라며 “올해 교섭의 마무리를 통해 안정적인 사업 운영과 지속 가능한 성장을 위해 노사가 함께 책임 있는 노력을 이어감으로써 더 나은 미래를 위한 투자를 확보하는 것이 무엇보다 중요하다”고 밝혔다.

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