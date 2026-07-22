AI 멀티태스킹 적합 대화면, 주름도 거의 안 보여 [삼성 갤럭시 언팩]

“인크레더블(Incredible·놀랍다).”



22일 ‘갤럭시 언팩 2026’이 열린 영국 런던 올드 빌링스게이트 행사장 체험존에서는 연신 탄성이 쏟아져 나왔다. Z 시리즈 스마트폰 3종과 웨어러블 기기 3종 중 인기가 가장 많은 제품은 단연 외형에 혁신적인 변화를 준 ‘갤럭시 Z 폴드8’이었다. 새로운 형태의 스마트폰에 수많은 국내외 취재진과 관람객 이목이 집중됐다.

한번 접고 나서 다시 편 갤럭시 Z 폴드8의 화면. 주름이 거의 보이지 않아 화면 감상 몰입도를 높인다.

직접 갤럭시 Z 폴드8을 살펴보니 전작과는 다른 점이 확연히 눈에 띄었다. 손에 쥐었을 때 가장 먼저 전해진 감각은 ‘얇고 가볍다’였다. 접힌 상태에서도 부담 없이 한 손에 들어왔고, 손목에 부담이 전혀 전해지지 않을 정도로 가벼웠다.



제품의 ‘백미’는 화면을 펼치자 나타났다. 펼친 화면 비율이 4대 3인 메인 화면은 유튜브와 영화를 볼 때 검은 여백을 최소화해 몰입감을 끌어올렸다. 전자책을 펼치면 실제 종이책을 넘기는 듯한 감각도 들었다.



화면에 빠져들게 한 또 다른 변화는 주름이다. 갤럭시 Z 폴드8은 주름을 획기적으로 개선했다. 티타늄 필름을 덧대는 ‘플렉스 티타늄’ 기술을 적용한 덕분에 주름이 거의 보이지 않았다. 열고 닫을 때 마찰력이 크게 줄어 작은 힘으로도 부드럽게 여닫혔고, 반복 사용에도 손가락 피로가 확연히 줄었다.



성능 측면에선 카메라와 인공지능(AI) 기술의 향상이 돋보였다. 새 제품에 추가된 카메라 기능 중 시선을 끈 것은 ‘마이 팬캠’이었다. 단체 공연 영상을 찍고 나서, 내가 원하는 공연자를 지정하면 해당 인물 영상만 따로 잘라 저장해주는 기능이다. 아이돌 공연이나 스포츠 경기에서 ‘최애’(가장 좋아하는) 가수나 선수 찍기를 좋아하는 사용자에게 유용해 보였다.



각종 AI 서비스는 대화면과 만나 강점이 더 극대화됐다. 채팅이나 업무를 보면서, 화면 전환할 필요 없이 바로 AI 기능을 사용할 수도 있다. ‘나우 넛지’를 활용하면 채팅으로 약속을 잡은 뒤 일정 등록을, 장소를 검색하고 나서는 위치 저장을 바로 진행할 수 있었다. 제미나이 AI가 배달·쇼핑·예약 등 40여개 애플리케이션(앱)을 자동으로 연동해 복잡한 작업도 빠르게 처리했다.

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