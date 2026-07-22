절기 '대서'에도 장맛비…중부 호우·영동·남부 폭염

절기 대서(大暑)인 23일 강원영동과 충청 이남에 무더위가 이어지는 가운데 중부지방·경북중북부내륙·제주에 비가 오겠다.



대서는 '큰 더위'란 뜻으로 대서의 더위는 '염소 뿔도 녹는다'고 했다.

22일 오후 전남광주 북구 한 교차로에서 시민들이 양산을 쓰고 이동하고 있다. 전남광주통합특별시 제공

23일 전국 아침 최저기온은 23∼26도, 낮 최고기온은 27∼37도일 것으로 예상된다.



주요 도시 예상 최저기온과 최고기온은 서울 25도와 27도, 인천 24도와 27도, 대전 24도와 32도, 광주 26도와 34도, 대구 26도와 35도, 울산 25도와 35도, 부산 25도와 32도다.



경북 포항의 한낮 기온이 37도까지 오를 것으로 전망된다.



한낮 체감온도는 대부분 지역에서 31도 안팎에 이르겠다. 강원영동 중·남부와 충청, 남부지방, 제주 등에 폭염특보가 내려진 상태로 이 지역들은 체감온도가 최고 33도 안팎까지 오르겠다. 강원남부동해안과 호남 일부, 영남, 제주에는 체감온도가 35도 안팎까지 치솟는 지역도 있겠다.



중부지방과 경북중·북부내륙, 제주엔 장맛비가 이어지겠다.



인천과 경기북부는 23일 늦은 새벽(오전 3∼6시)과 낮(정오부터 오후 3시까지)에는 시간당 20∼30㎜, 오전(오전 6시에서 정오까지)엔 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아질 때가 있겠다.



수도권 나머지 지역엔 23일 늦은 새벽에서 낮까지 시간당 강우량 20∼30㎜의 집중호우가 있겠다.



강원북부내륙에는 23일 아침(오전 6∼9시)과 늦은 오후(오후 3∼6시)에 시간당 20∼30㎜, 오전에서 낮까지에 시간당 30∼50㎜씩 비가 쏟아지겠다. 강원중부내륙에는 아침에서 늦은 오후까지 시간당 20∼30㎜ 호우가 예상된다.



22일 오후 5시 기준으로 23일까지 더 내릴 비의 양은 수도권·강원내륙·강원산지 30∼80㎜(인천·경기북부 많은 곳 120㎜ 이상, 강원북부내륙 많은 곳 100㎜ 이상), 충청 20∼60㎜, 강원동해안·전북·경북중부내륙·경북북부내륙 5∼40㎜, 광주와 전남 5∼30㎜, 대구·경북남부내륙·경남서부내륙 5∼20㎜, 제주 5㎜ 안팎 정도로 전망됐다.



전북과 전남북부, 대구·경북남부내륙, 경남서부내륙 등엔 정체전선에 의한 비 외에 소나기도 내리겠는데, 강수량은 5∼40㎜(전남북부는 5∼30㎜) 정도겠다.



바다의 경우 서해상과 동해중부먼바다에 돌풍·천둥·번개가 이어지고, 대부분 해상에 해무가 끼겠다.

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지