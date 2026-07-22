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우상호 강원도지사, 박홍근 기획예산처 장관 만나 "국비 지원" 당부

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춘천=배상철 기자 bsc@segye.com

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우상호 강원도지사가 기획예산처 장관을 만나 정부 차원의 과감한 지원을 당부하는 등 내년도 국비 확보를 위한 총력전에 돌입했다.  

 

22일 강원도에 따르면 우 지사는 이날 한국재정정보원을 방문, 박홍근 기획예산처 장관을 만나 내년도 핵심 사업에 대한 정부의 각별한 관심을 요청했다. 

 

우상호 강원도지사와 박홍근 기획예산처 장관. 우상호 지사 SNS 갈무리
우상호 강원도지사와 박홍근 기획예산처 장관. 우상호 지사 SNS 갈무리

이번 면담은 도 핵심 사업의 국비지원 필요성을 정부에 설명하기 위해 마련됐다. 박 장관과 일대일 면담 방식으로 심도있는 논의가 진행됐다. 

 

이날 건의한 5개 핵심사업은 △포천~철원 고속도로 건설 △강원 수산식품클러스터 조성  △인공지능(AI) 의료기기 산업화 패스트 트랙 체계 구축  △항체의약품 공정개발·검증 테스트베드 구축 △전기차 CTP-CTB 핵심부품 안전성 평가 기반구축 등이다. 

 

포천~철원 고속도로 건설의 경우 현재 예타가 진행 중인 사업으로 예타 통과와 타당성 용역비 10억원 확보를 통해 낙후된 접경지역 교통망이 확충될 것으로 기대된다.

 

강원 수산식품클러스터는 다음 달 말 예타 결과가 발표될 예정이다. 예타 통과 및 설계비 59억5000만원을 확보해 연어 시장의 국산화를 추진할 계획이다. 이 사업을 통해 약 1조원 규모 지역경제 파급효과와 4000여 명의 신규 일자리가 창출될 것으로 전망된다.

 

AI 의료기기 산업화 패스트 트랙 체계 구축은 인허가∙임상∙제조 지원 플랫폼 구축비 32억원을 확보해 ‘공약의료 AX 산업 클러스터 구축’을 위한 지원 체계를 마련할 계획이다.

 

항체의약품 공정개발·검증 테스트베드 구축은 바이오 특화단지 내 의약품 공정개발 및 검증을 위한 사업비 10억5000만원을 확보해 ‘공약강원 바이오·의료 AX 산업 육성’을 위한 인프라를 구축한다. 

 

전기차 CTP-CTB 핵심부품 안전성 평가 기반 구축은 차세대 배터리 안전성 평가시스템 구축비 25억원을 확보, ‘공약미래 모빌리티 산업 고도화’에 속도를 낼 예정이다.

 

우 지사는 “예타 발표를 앞둔 포천~철원 고속도로와 수산식품 클러스터 조성, 그리고 미래산업 육성 등 오늘 건의한 사업은 민선 9기 강원의 미래를 한 단계 도약시킬 핵심 동력인 만큼 정부 차원의 과감한 국비 지원이 필요하다”고 강조했다.

 

박 장관은 “지난 4월 취임 당시 우 지사께서 후보 시절 직접 찾아오셔서 강원도 현안에 관해 설명하셨던 것이 기억난다”며 “오늘 건의한 사업에 대해서도 예타 진행 상황을 꼼꼼히 살피고 필요한 국비가 반영될 수 있도록 잘 챙기겠다”고 화답했다.


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