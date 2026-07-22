“중국 AI 공세, 미국 봉쇄전략도 무력화”

중국 오픈웨이트(가중치 공개형) 인공지능(AI) 모델의 경쟁력이 올라가면서 전통적 ‘보호무역’ 전략으로 중국의 AI 기술 발전을 막으려는 미국의 전략이 먹히지 않고 있다는 평가가 나왔다. 미국 민간에서 중국 모델들이 인기를 얻고 있기 때문에 미국 사용자와 기업에 피해를 주지 않으면서 규제를 적용하기가 더욱 어려워진 상황이라는 것이다.

21일(현지시간) 블룸버그통신은 자원이 부족한 국가들에 중국의 AI 모델은 가격이 싸고 쓰기 편해 무시할 수 없는 선택지가 됐으며, 이에 따라 중국 AI 모델은 어차피 확산할 것이라 미국의 봉쇄 전략은 근본적 한계에 부딪히고 있다고 보도했다.

사진=AP연합뉴스

미국 정부는 지금까지 중국 전기차나 스마트폰 등에 고율 관세를 부과하거나 첨단 부품 사용을 금지하는 등의 조치로 미국 내 확산을 막아왔다. 하지만 오픈웨이트 AI 모델이 출시되면 다른 나라에서도 이를 가중치를 다운로드한 뒤 수정해서 쓸 수 있기 때문에 막기 어렵다.

AI 모델 마켓플레이스인 오픈라우터에서 7월 첫째 주 기준으로 미국 기업들의 오픈라우터 토큰 사용량 중 중국산 모델이 차지하는 비중이 63%에 달했다. 이는 1년 전의 10% 미만에서 급증한 것이다. 이 중 딥시크·큐원·키미·GLM 등 중국 모델들이 전체의 46%를 차지했다. 딥시크 한 곳만 16.3%로 구글·앤트로픽·오픈AI를 모두 제쳤다. 배달업체 도어대시나 숙박 기업 에어비앤비도 비용 절감을 위해 중국 AI를 이용하고 있다.

미국 행정부에서는 제재와 규제를 시사하는 발언이 나온다. 제이미슨 그리어 미국 무역대표부(USTR) 대표는 이날 CNBC에 출연해 “중국이 자국 AI 기술을 어떻게 확산시키고 있는지 매우 면밀히 들여다보고 있다”고 말했다.

스콧 베선트 재무장관은 폭스 비즈니스 인터뷰에서 중국 모델들이 “해외 모델이 우리 기업들의 결실을 도용하고 있는 것이 발견된다면 우리에겐 그들을 제재할 권한이 있다”고 말했다. 그러면서 중국 모델들이 “미국 모델들에 수억 번의 호출”을 보냈다며 “이것은 용납할 수 없는 일이며, 며칠 또는 몇 주 안에 이 문제를 철저하게 조사할 것”이라고 덧붙였다. 그는 “또 다른 문제는 중국 모델을 사용하는 (미국) 기업들이 고객들에게 그 사실을 공개해야 하는지 여부일 수 있다”고 언급하고 “(고객들이) 위조품을 사용해선 안 된다”고도 말했다. 이는 중국 AI를 사용하는 미국 기업들에 대한 규제를 시사한 것으로 보인다.

하지만 이같은 미국 정부의 입장에도 실제 민간 기업에까지 사용 금지를 적용할 수 있을지는 확실하지 않다. 인스티튜트 포 프로그레스의 사이프 칸 연구원은 “정부가 중국 오픈웨이트 모델의 민간 사용까지 금지하려 든다면 오픈소스 커뮤니티, AI 연구계 일부, 실리콘밸리로부터 반대에 부딪힐 것”이라고 말했다. 베이스텐, 파이어웍스를 비롯한 AI 인프라 기업들의 강한 반발도 예상된다.

매츠 리서치의 크리스티 로크 연구원은 “2018년 중국 화웨이에 5G 사용을 금지하던 때와는 매우 다르다”며 “(AI 모델 사용 금지는) 완전히 다른 차원”이라고 말했다.

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