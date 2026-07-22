경장! 페이커… 청소년 도박 예방 ‘명예경찰’ 위촉

e스포츠 선수 페이커(본명 이상혁)가 명예경찰로 ‘경장’ 계급장을 달았다. 페이커는 경찰 사이버도박 예방 홍보대사로 청소년 도박을 예방하는 활동에 나선다.



경찰청은 22일 페이커를 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사로 위촉한다고 밝혔다. 경찰청은 “오랜 선수 생활을 통해 자기관리와 집중력·절제의 가치를 꾸준히 실천해 많은 청소년에게 귀감이 되는 점 등을 고려했다”고 임명 배경을 설명했다. 계급은 사이버수사 경력경쟁채용 계급인 경장으로 정해졌다.

제복 입은 이상혁 프로게이머 페이커 이상혁이 22일 서울 서대문구 경찰청에서 열린 명예경찰 및 사이버도박 예방 홍보대사 위촉식에서 유재성 경찰청장 직무대행으로부터 위촉장을 받은 뒤 기념 촬영을 하고 있다. 경찰청 제공

경찰청은 1967년부터 경찰 발전에 기여한 민간인들을 명예경찰로 임명하고 있다. 현재 페이커까지 총 76명의 명예경찰이 활동 중이다. 명예경찰은 경찰청 인사과의 관리 대상이 된다. 승진과 해촉 등이 이뤄질 수 있다.



예를 들어 드라마 ‘수사반장’으로 활약한 최불암은 1972년 1월 명예경감으로 임명되고 승진을 거듭해 2024년 명예경찰 최초 치안정감(명예 국가수사본부장) 자리에 올랐다. 배우 김보성도 2007년 경사 계급으로 명예경찰이 된 뒤 현재 총경 계급까지 승진했다. 경찰청은 명예 순경~경위는 1년, 경감~경정은 2년, 총경은 3년 활동 이후 심사를 통해 승진 위촉하고 있다. 매년 심사를 실시해 부적절한 사유가 생긴 인원은 해촉 조치한다.



주요 명예경찰로는 영화 범죄도시에서 형사로 열연한 마동석과 극한직업 이하늬가 각각 경위, 경사로 임명됐고, 가수 아이유가 경사로 학교폭력 예방활동을 하고 있다. 배우 신현준은 경위로 보이스피싱 예방 활동을 했고, 배우 천정명은 명예 과학수사팀장(경위), 방송인 한석준은 명예 경무계장(경위)으로 임명됐다.

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